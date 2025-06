EBC é destaque no Prêmio Profissionais da Música

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) teve presença marcante na cerimônia da 8ª edição do Prêmio Profissionais da Música (PPM), na noite de quinta-feira (26), no Clube do Choro, em Brasília (DF). Duas profissionais da empresa, além da TV Brasil, foram reconhecidas com prêmios em suas categorias, consolidando o compromisso da EBC com a promoção da cultura brasileira e da informação pública de qualidade. ) teve presença marcante na cerimônia da 8ª edição do Prêmio Profissionais da Música (PPM), na noite de quinta-feira (26), no Clube do Choro, em Brasília (DF). Duas profissionais da empresa, além da, foram reconhecidas com prêmios em suas categorias, consolidando o compromisso dacom a promoção da cultura brasileira e da informação pública de qualidade.

Apresentadora do Mosaico, da Rádio Nacional da Amazônia, Ana Pimenta foi premiada como melhor apresentadora de programa de rádio de música e/ou informação. Com 20 anos de trajetória na Rádio Nacional, ela destaca a importância da emissora, principalmente em regiões mais afastadas dos grandes centros. "É uma honra trabalhar em uma rádio pública e receber reconhecimento por esse trabalho", comemora. "A Nacional da Amazônia foi criada há quase 50 anos para conectar esse Brasil tão diverso, em uma época em que, na Amazônia Legal, as pessoas não ouviam rádios brasileiras — ouviam rádios do Caribe. Isso teve um impacto profundo na formação da cultura local. A riqueza cultural do Norte é imensa, e ainda pouco conhecida. Sinto-me uma porta-voz dessa região que aprendi a amar e compreender. Sou profundamente grata por fazer parte desse universo."

Bia Aparecida, rosto conhecido da audiência da TV Brasil, venceu na categoria melhor apresentadora de programa de TV de música e/ou informação. Apresentadora do Cena Musical e debatedora do Sem Censura, ela dedica o prêmio aos colegas e celebra sua trajetória na EBC. "Já passei por vários setores na empresa e essas experiências todas me prepararam para estar agora onde estou. Fico muito feliz com esse espaço que tenho dentro da EBC e com o reconhecimento do PPM, que é um prêmio bem plural, que abarca todos os setores da indústria e várias regiões", afirma. "Isso mostra como a EBC tem esse perfil de ser um lugar de divulgação de novos artistas, de ser um espaço importante que valoriza a cultura do nosso país."

A TV Brasil também recebeu o prêmio de Veículo Cultural, na 2ª edição do troféu Viraliza Brasília, uma honraria que reconhece o papel da emissora pública na difusão da produção artística e cultural brasileira, com ênfase na diversidade e no acesso democrático à cultura.

Para o diretor-presidente da EBC, Jean Lima, a conquista reforça a importância do papel público da comunicação. "Esses prêmios refletem o trabalho comprometido das nossas equipes em promover conteúdos de qualidade, que cumpram a missão da comunicação pública de valorizar a diversidade cultural do país e contribuir para a formação crítica dos cidadãos", afirmou. O prêmio O Prêmio Profissionais da Música (PPM) chega à sua 8ª edição com o tema "Vivam as plataformas, veículos e espaços culturais | do natural ao artificial com escala no real", para celebrar a cadeia produtiva musical do Brasil. Além de premiar artistas e profissionais importantes no cenário musical brasileiro, o PPM promove ampla programação com feira literária, tardes de autógrafos, painéis, entrevistas, palestras, workshows, laboratório de gravação musical, e música. O evento começou na quinta-feira (26) e vai até este sábado (28), em Brasília (DF).