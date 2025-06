Judicialização à brasileira pressiona aéreas e alimenta mercado de processos

Em cinco anos, as três maiores companhias aéreas que operam no Brasil precisaram recorrer à recuperação judicial (Chapter 11) para reequilibrar as contas. A escalada dos custos operacionais é um dos "vilões" por trás da crise, agravada por uma particularidade do mercado brasileiro: a judicialização. A leitura do setor é de que se criou uma "indústria" de processos contra as aéreas, encarecendo também o preço final das passagens e reduzindo o interesse de novas empresas em atuar no mercado brasileiro.

Os custos com processos movidos por clientes saltaram de R$ 586 milhões em 2018 para R$ 1,16 bilhão em 2023 - último ano com dados consolidados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O crescimento é atribuído, principalmente, ao uso de diferentes estratégias de comunicação para alcançar passageiros potencialmente lesados. Pela internet ou mesmo com anúncios em outdoors próximos de aeroportos, empresas fazem uma "busca ativa" oferecendo representação contra atrasos, cancelamentos e extravios de bagagens.