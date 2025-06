Quina de São João 2025: como fazer bolão? Saiba quanto pode ganhar

Com o prêmio estimado em R$ 230 milhões, a Quina de São João atrai apostadores que recorrem aos bolões para aumentar as chances de ganhar / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Quina de São João 2025 promete movimentar o país mais uma vez com um dos prêmios mais aguardados do ano. O concurso especial da Loteria Federal terá sorteio no dia 28 de junho, e o valor estimado para o prêmio principal chega a R$ 230 milhões. Mega-Sena: aposta feita em Mombaça (CE) acerta cinco números e fatura mais de R$ 205 mil; SAIBA MAIS

Com a expectativa em alta, muitos apostadores recorrem aos bolões como forma de aumentar as chances de vitória e dividir os custos das apostas com amigos, colegas ou familiares. Mas como organizar ou participar de um bolão oficial da Quina de São João? Quina de São João 2025: como fazer um bolão?

O bolão da Quina de São João pode ser feito diretamente em casas lotéricas, que costumam oferecer opções organizadas pela própria unidade, ou pelo site e aplicativo da Caixa. No caso da aposta digital, é necessário selecionar a opção “Bolão Caixa” e seguir o passo a passo. Cada bolão precisa ter de 2 a 100 cotas, e o valor mínimo por cota é de R$ 3,50, sendo que o total mínimo do bolão deve ser de R$ 12. Já nas lotéricas, é possível pagar uma taxa adicional de até 35% do valor da cota como serviço pela organização.

Também há a opção de formar um bolão entre amigos e fazer uma única aposta com múltiplas combinações, dividindo informalmente os custos e, futuramente, o possível prêmio. SIGA o canal de Economia do O POVO no WhatsApp Nesse caso, é importante formalizar o acordo entre os participantes. Quina de São João 2025: quanto custa apostar?

A aposta simples da Quina de São João custa R$ 2,50 e permite a escolha de 5 números, entre 80 disponíveis. É possível marcar até 15 números em uma única aposta — quanto mais números escolhidos, maior o valor da aposta e também as chances de ganhar.