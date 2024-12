Bancos e lotéricas abrem no Ano Novo? Veja como será o expediente na semana

Bancos não abrirão nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro / Crédito: Aurélio Alves

As agências bancárias e lotéricas do Ceará vão fechar no dia 1º de janeiro de 2025, tendo atendimento normal, contudo, no dia 30 de dezembro e a partir do dia 2 de janeiro. Já no dia 31 de dezembro os bancos não funcionam, mas as apostas na Mega da Virada, por exemplo, prevista para pagar a quantia recorde de R$ 600 milhões a quem acertar as seis dezenas (ou até menos, já que o prêmio não acumula), seguem até as 18h do dia 31 de dezembro nas lotéricas.

A ferramenta de pagamento instantâneo Pix, por sua vez, terá funcionamento normal, durante todo o período do Réveillon, ressalvada a regra que limita em, no máximo, R$ 1 mil, o valor das transações realizadas entre as 20h e as 6h.

Dia 31 de dezembro Bancos - Não funcionam

Lotéricas - Facultativo (até no máximo 18h) Dia 1º de janeiro Bancos - Não funcionam

Lotéricas - Não funcionam Dia 2 de janeiro Bancos - Funcionamento normal (10h às 16h)

Lotéricas - Funcionamento normal (a depender dos critérios de cada agência)