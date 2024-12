Mega Sena: apostas agora só para a Mega da Virada; entenda

A partir desta quinta-feira, 18 de dezembro, a Mega Sena regular entra em recesso. Todas as apostas realizadas até 31 de dezembro serão direcionadas exclusivamente para a Mega da Virada , sorteio especial da Caixa Econômica Federal (CEF), com prêmio estimado em R$ 600 milhões. O concurso regular só retornará em 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No último sorteio da Mega Sena, realizado ontem, as dezenas 02, 04, 15, 28, 34 e 39 não foram acertadas por nenhum apostador. Agora, o foco está no concurso 2810, marcado para a noite do último dia do ano. As apostas já estão abertas, e o prazo final é 31 de dezembro às 17h.