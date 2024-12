Mega da Virada 2024: R$600 milhões, será que esta é a sua vez de ficar milionário?

O diferencial da Mega da Virada está no fato de que o prêmio principal não acumula / Crédito: Divulgação

A Mega da Virada 2024 chega para marcar a história com um prêmio estimado em inéditos R$ 600 milhões, o maior já oferecido pelas loterias brasileiras. O sorteio, marcado para o dia 31 de dezembro, promete transformar sonhos em realidade e abrir um novo capítulo na vida dos ganhadores. E você não precisa ficar de fora desse evento histórico — a Rede Sorte Mais Brasil é a parceira ideal para fazer sua fezinha com praticidade e segurança sem sair de casa.

Fique atento e garanta sua participação

Desde o dia 11 de novembro, as apostas para a Mega da Virada estão abertas e a partir desta quarta (18) as apostas da Mega sena regular estão pausadas e todas as apostas da modalidade serão registradas para a Mega da Virada, as apostas poderão ser registradas até as 18h do dia 31 de dezembro, e o sorteio acontece a partir das 20h nos canais oficiais.

O diferencial da Mega da Virada está no fato de que o prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas, o valor será distribuído entre os acertadores da quina ou da quadra, garantindo que a bolada será dividida. Ou seja, as chances de comemorar são ainda maiores! Como apostar e aumentar suas chances A aposta mínima, com seis números, tem o custo de R$ 5, e o valor vai aumentando conforme mais números são selecionados. Esse formato de apostas viabiliza a flexibilidade de ajustar sua participação de acordo com suas escolhas e orçamento, equilibrando investimento e chances de vitória.. Quanto mais números marcar, maior a probabilidade de ganhar.

Veja a seguir a tabela de probabilidades: Tabela de probabilidades Crédito: Divulgação Diante de um prêmio tão extraordinário é inteligente apostar com mais dezenas devido á quantidade de combinações extras e então para apostar assim investindo menos a melhor forma são com Bolões de Altas Dezenas.

Os bolões da Sorte Mais Brasil são perfeitos para quem deseja aumentar suas chances de vitória com economia. A partir de R$ 101,24 você participa de grupos organizados e ainda conta com a credibilidade de uma rede que entende do assunto, possui mais de 15 anos no mercado e tem 22 unidades fisicas.

A Mega da Virada é muito mais que um sorteio: é um evento que mobiliza milhões de brasileiros e ainda beneficia a sociedade. Parte do valor arrecadado é destinada a projetos sociais nas áreas de saúde, educação e segurança pública, reforçando o papel das loterias no desenvolvimento do país. A Rede Sorte Mais Brasil oferece diversas opções para facilitar sua jogada, seja em nossas unidades físicas ou pelo prático Zap da Sorte. Você escolhe como participar sem precisar enfrentar filas ou perder tempo.

