Apostas online: 17 empresas devem prestar esclarecimentos ao Senacon

Entre eles, beneficiários do Bolsa Família , que chegaram a gastar R$ 3 bilhões em bets via Pix em agosto, segundo nota técnica do Banco Central.

Empresas de apostas online deverão apresentar informações detalhadas, em dez dias, sobre publicidade, bonificação e restrições ao acesso de menores de idade. As 17 bets foram notificadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) nesta sexta-feira, 1º.

O secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, explica que o aumento de práticas promocionais e bonificações podem expor os consumidores a riscos. O objetivo é, segundo ele, assegurar que as empresas ajam dentro dos limites da lei.

Conforme a pasta, a notificação é amparada pela Constituição e pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a proteção do consumidor como princípio fundamental da ordem econômica e da transparência nas relações de consumo.

Dentre os esclarecimentos, é preciso que as empresas apresentem detalhes sobre políticas de bonificação, marketing e comunicação. Além de explicar como visam prevenir o jogo patológico e proteger menores de idade e consumidores vulneráveis.

“É fundamental que as empresas de apostas tenham uma política clara de comunicação sobre os riscos associados ao jogo”, afirma o diretor do Departamento de Defesa do Consumidor, Vitor Hugo do Amaral.

O consumidor tem o direito de tomar decisões conscientes, informado sobre as chances reais de ganho e os riscos. “Qualquer prática que comprometa esse direito será alvo de fiscalização”, completa.