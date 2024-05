Quina São João 2024: como jogar, quando será o sorteio, prêmio e mais

Nesta segunda-feira, 20, começaram as apostas do concurso especial de São João da Quina. Confira como jogar, quando será o sorteio, qual o prêmio e mais

O sorteio do concurso especial de São João da Quina está se aproximando e apostadores de todo o Brasil se preparam para um dos resultados mais esperados do ano.

Nesta segunda-feira, 20 de maio, começaram as apostas do sorteio do concurso 6.462 com um prêmio milionário que não acumula. Confira a seguir como jogar, quando será o sorteio, qual o valor do prêmio e mais informações.

Quina São João 2024: quando será o sorteio?



O sorteio do concurso especial da Quina acontecerá em 22 de junho, sábado que antecede a tradicional festa de São João, a partir das 20h (horário de Brasília).