Qual é o país mais rico do mundo? Veja os 10 primeiros de ranking que considera o PIB per capita

O pequeno país europeu de Luxemburgo lidera o ranking de Produto Interno Bruto (PIB) per capita, índice que calcula o valor médio por habitante da riqueza e produção de um país. De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o PIB per capita do país europeu é de US$ 131,3 mil.

O PIB per capita é o valor médio que cada habitante teria do total de riquezas de bens e serviços produzidos em um país. O indicador é normalmente usado para medir o padrão de vida e o nível de desenvolvimento econômico dos países e de determinadas regiões.

"O que pode explicar o fato de Luxemburgo estar no topo da lista é que o país tem ótimos índices de educação e de felicidade", afirma o economista Marcelo Neri, diretor do FGV Social da Fundação Getúlio Vargas (FGV).