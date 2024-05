Quina de São João sorteará R$ 220 mi: bolões da Sorte Mais Brasil aumentam chances de ganhar

Os bolões da Sorte Mais Brasil permitem que os jogadores façam apostas mais ousadas sem que os valores dos jogos fiquem muito mais caros. Crédito: Divulgação

Com a proximidade do mês de junho, cresce a expectativa em torno da alegria contagiante das festas juninas. Para além da animação das quadrilhas, o período de São João também é para muitos uma época do ano onde surgem grandes chances de faturar milhões nas Loterias Caixa.

A partir de hoje, segunda-feira, 20, começam as vendas da Quina de São João, um dos concursos especiais das Loterias Caixa mais aguardados do ano pelos apostadores brasileiros. Para este ano, a estimativa do prêmio é de R$ 220 milhões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O sorteio especial da Quina de São João é conhecido por não acumular prêmios. Se nenhuma aposta acertar as cinco dezenas (a quina), o prêmio é dividido entre as apostas que acertaram quatro dezenas (a quadra), e assim por diante, garantindo que hajam ganhadores no sorteio e tornando as chances de vitória mais atraentes para os participantes.

Em 2023, o maior prêmio da história do concurso foi distribuído entre oito apostas, que dividiram a incrível quantia de R$ 216,7 milhões. Destas, cinco foram apostas vencedoras em bolões com jogos de mais dezenas. Isso resultou em um valor maior para os ganhadores, pois o valor da premiação aumenta conforme a quantidade de números jogados. Além dos vencedores da faixa principal, outras 2.567 apostas conquistaram quatro acertos e levaram R$ 7.431,19. Com esse retrospecto, fica fácil demonstrar como apostar em bolões aumentam as chances de conquistar uma fatia desse prêmio milionário. As Redes de Lotéricas oficiais Caixa Sorte Mais Brasil (SMB) oferecem as melhores opções para bolões especiais da Quina de São João. Com 15 anos de experiência no mercado, 21 lojas e presente em 10 municípios cearenses, a SMB disponibiliza o serviço de entrega a domicilio dos bolões e a possibilidade de participar sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo e com total segurança e comodidade.

Os bolões da Sorte Mais Brasil permitem que os jogadores façam apostas mais ousadas com mais dezenas sem que os valores dos jogos fiquem muito mais caros, uma vez que cada dezena a mais aumenta consideravelmente o valor a ser pago pelo jogo. Cada apostador recebe sua cota individual do bolão e em caso de premiação, recebe o percentual correspondente do prêmio. Com a Sorte Mais Brasil, o apostador tem opções de pagamentos facilitados, incluindo PIX, transferência bancária e cartões de débito e crédito. A equipe SMB proporciona uma experiência sem burocracias, com suporte especializado aos apostadores via ligação gratuita ou através do WhatsApp 0800 808 2222 e também através do site oficial. "Apostar nos bolões Sorte Mais Brasil para a Quina de São João é uma escolha inteligente e segura para maximizar as suas chances de ganhar neste sorteio, que é um dos mais aguardados do ano. Combinando recursos e estratégias, os bolões oferecem uma vantagem competitiva, unindo jogadores em busca do prêmio milionário e ampliando as possibilidades de sucesso”, afirma o sócio proprietário da rede lotérica, Custódio Albano. Sobre o jogo da Quina de São João Com a Sorte Mais Brasil, o apostador tem opções de pagamentos facilitados, incluindo PIX, transferência bancária e cartões de débito e crédito. Crédito: Divulgação

Para participar da Quina de São João você pode fazer suas apostas em uma das unidades da Sorte Mais Brasil escolhendo de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O valor para a aposta simples de 5 números é de R$ 2,50, mas para escolher mais dezenas o investimento aumenta proporcionalmente, chegando até mais de R$24 mil na aposta máxima de 15 dezenas. Ganham aqueles que acertam 2, 3, 4 ou 5 dezenas. Em contraste com os sorteios convencionais, se não houver vencedores na primeira faixa, o montante é distribuído entre os ganhadores que acertarem 4, 3 ou 2 dezenas.

Portanto, as probabilidades de você faturar estão prolongadas até que todas as fatias do prêmio se esgotem, seja na Quina, na Quadra, no Terno ou no Duque. Confira algumas das opções de bolões que a Sorte Mais Brasil disponibilizará para a Quina de São João: 1 jogo de 15 dezenas, a aposta máxima, por R$ 202,70 (3.003 vezes mais chances de ganhar);



3 jogos de 12 dezenas por R$ 151,30 (2.376 vezes mais chances de ganhar);



5 jogos de 10 dezenas por R$ 101,25 (1.260 vezes mais chances de ganhar);



40 jogos de 8 dezenas por R$ 204,32 (2.240 vezes mais chances de ganhar). Quanto mais números jogados, mais chances você tem de sair com o bolso cheio. Na aposta de cinco números, a chance de faturar a Quina é de uma em 24.040.016 de apostas, mas ao apostar em 15 números, essa probabilidade aumenta para uma em 8005 apostas.