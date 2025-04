IRPF 2025: até quando fazer declaração? O que acontece com quem perder o prazo?

O período para a declaração do IRPF em 2025 se estende até 30 de maio. Saiba mais sobre o Imposto de Renda / Crédito: Júlio Caesar/ O POVO

Quem ainda não acertou suas contas com a Receita Federal, tem pouco mais de um mês para fazê-lo. Em 2025, a expectativa da Receita Federal é receber 46,2 milhões de declarações referentes ao ano-calendário 2024. Tributo cobrado anualmente pelo governo federal sobre os ganhos de pessoas físicas e jurídicas, o Imposto de Renda (IR) tem como função contribuir para o financiamento de serviços públicos, como saúde, educação e segurança.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No caso das pessoas físicas, o imposto é calculado com base nos rendimentos obtidos no ano anterior — salários, aposentadorias, investimentos, entre outros — e a declaração anual serve para acertar as contas com o Fisco, apontando quanto foi pago e se há valores a restituir ou quitar.

SIGA o canal de Economia O POVO no WhatsApp Quem precisa declarar o Imposto de Renda? De acordo com a Receita Federal, a obrigatoriedade de envio da declaração está prevista na Instrução Normativa 2255 e considera o valor dos rendimentos, patrimônio e algumas operações realizadas em 2024. Precisa declarar o Imposto de Renda em 2025 quem: Recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.888,00 em 2024 (salários, aposentadorias, pensões, entre outros);

Obteve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;

Realizou operações em bolsas de valores com movimentação acima de R$ 40 mil ou teve ganhos sujeitos à tributação;

Obteve ganho de capital na venda de bens ou direitos;

Declarou isenção de imposto na venda de imóvel residencial para compra de outro em até 180 dias;

Possuía, em 31 de dezembro de 2024, patrimônio superior a R$ 800 mil;

Recebeu receita bruta de atividade rural superior a R$ 169.440;

Passou à condição de residente no Brasil em 2024;

Declarou bens e direitos no exterior ou atualizou imóveis no exterior ou no Brasil com ganho de capital diferenciado. Além disso, quem atualizou valores de imóveis no fim de 2024 pagando imposto de 4% sobre o ganho de capital também está obrigado a declarar.

Concursos no Ceará têm vagas na PF com salários que chegam a quase R$ 20 mil; CONFIRA

Quem não é obrigado a declarar Imposto de Renda ainda pode fazer? Mesmo quem não está obrigado pode declarar o IR de forma voluntária. Segundo o Ministério da Fazenda, pessoas físicas podem apresentar a declaração para, por exemplo, obter restituições de imposto retido na fonte ou comprovar renda para financiamentos. A Receita Federal permite que contribuintes desobrigados enviem a declaração, desde que não constem como titulares ou dependentes em outra declaração — salvo em casos de mudança de dependência ao longo de 2024.

Além disso, o aplicativo Meu Imposto de Renda foi extinto. A declaração deve ser feita pelo aplicativo da Receita Federal ou pela plataforma Gov.br. Até quando fazer a declaração do Imposto de Renda? O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda 2025 começou no dia 17 de março e vai até 30 de maio. Para quem optar pela declaração pré-preenchida — que já traz informações como rendimentos, deduções e bens — os dados completos foram disponibilizados a partir de 1º de abril.