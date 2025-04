Concursos no Ceará: Com vagas na PF, salários chegam a quase R$ 20 mil

Estão abertas as inscrições de concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 3.065 vagas diretas para o Ceará ou com amplitude nacional. Os salários iniciais podem chegar a R$ 19,6 mil.

A Prefeitura de Tauá, no Ceará, oferta concurso público com 116 vagas para cargos de níveis médio e superior, além de cadastro reserva. As inscrições seguem até o dia 6 de maio.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Consulpam , responsável pelo certame, no valor de R$ 40.

O salário varia de RS 1.518 a R$ 4.272, com jornada de 20 horas semanais. Mais informações constam no edital .

As inscrições devem ser feitas no site da CEV/Uece por 30 dias após a publicação do edital, com taxas de R$ 150 (nível superior) e R$ 100 (nível médio).

Os interessados podem se inscrever até esta segunda-feira, 28, das 8h às 12h, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Santa Teresa, s/n, Centro.

Prefeitura de Trairi (79 vagas)

A Prefeitura de Trairi (a 126 km de Fortaleza) retificou as informações de processo seletivo com 79 vagas abertas para profissionais de nível Médio e Superior. As inscrições estão abertas até 4 de maio.

De acordo com o edital, existem vagas para os cargos de:

Educador Social (2 vagas)



Entrevistador Cadastro Único (10 vagas)



Orientador Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (20 vagas)



Técnico de Nível Médio Equipe Volante (3 vagas)



Visitador do Programa Criança Feliz (15 vagas)



Advogado (3 vagas)



Assistente Social (18 vagas)



Nutricionista (1 vaga)



Psicólogo (3 vagas)



Técnico de Nível Superior (3 vagas)



Supervisor do Programa Criança Feliz (1 vaga)

As oportunidades têm carga horária variando entre 30 e 40 horas semanais e remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 3.800.

O certame é organizado pela Universidade Patativa, com taxas de inscrição de R$ 50 a R$ 80 a depender da vaga. O edital pode ser conferido no site da banca organizadora.

Prefeitura de Várzea Alegre (cadastro de reserva)

A Prefeitura de Várzea Alegre (a 446 km de Fortaleza) anunciou a abertura de processo seletivo para formação de cadastro de reserva. A oportunidade é para o cargo de professor da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA) - Segmento I (Ensino Fundamental).

O certame é dirigido a candidatos com licenciatura plena em Pedagogia ou Ensino Médio completo com habilitação no Magistério (antigo ensino pedagógico).

Não há informações sobre a quantidade de vagas no cadastro de reserva. A jornada de trabalho do cargo é de 20 horas semanais.

As inscrições seguem até o dia 29 de abril, das 8h às 14h, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Educação, na Rua Maria Vitória, 32 - Centro.

Unilab (1 vaga)

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab-CE) abriu concurso público para preencher uma vaga para profissional no magistério superior, na área de Saúde.

A oportunidade se refere ao setor de Processo de Cuidar da Saúde do Adulto/Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização/Processo de Cuidar da Saúde do Idoso/Internato de Enfermagem I - Unidade Hospitalar.

A carga horária é de 40 horas semanais e os salários variam entre R$ 4.326,60 e R$ 6.180,86.

Para concorrer, é necessária formação em Enfermagem e doutorado em Ciências da Saúde. As inscrições seguem até o dia 2 de maio. O edital e as informações de inscrições estão disponíveis no site da Unilab.

IFCE (área de Ciência da Computação) (3 vagas)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) abriu novo processo seletivo para contratação de professor substituto. São duas vagas para a área de Ciência da Computação.

Outro edital para a mesma área também foi aberto - com disponibilidade de uma vaga, mas com inscrições a partir de 29 de abril até 7 de maio.

No primeiro edital, a primeira para professor de Teoria da Computação. A segunda para professor de Sistemas da Computação. A atuação será no Campus Iguatu do IFCE.

O segundo edital diz respeito à vaga no Campus Boa Viagem do IFCE e é destinado para professor de Metodologia e Técnicas da Computação.

A carga horária para as vagas de ambos os editais é de 40 horas semanais e salário que varia entre R$ 4.326 a R$ 8.058,29, de acordo com a titulação acadêmica do candidato. Para concorrer às vagas é necessário bacharelado ou licenciatura na área.

As inscrições do primeiro edital seguem abertas até o dia 2 de maio. Já o segundo edital terá inscrições até 7 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 150. Editais e as inscrições são feitas pelo site do IFCE.

IFCE (Engenharia Elétrica) (1 vaga)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) abriu novo processo seletivo para contratação de professor substituto. Se trata de uma vaga para a área de Engenharia Elétrica no Campus Jaguaribe.

A oportunidade é para professor de Automação, Sensores e Atuadores.

A carga horária é de 40 horas semanais e salário que varia entre R$ 4.326 a R$ 8.058,29, de acordo com a titulação acadêmica do candidato.

As inscrições seguem abertas até o dia 5 de maio, com taxa de inscrição de R$ 150. O edital e as inscrições são feitas pelo site do IFCE.

Polícia Federal (192 vagas)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) confirmou a abertura de concurso público para a Polícia Federal (PF) com 192 vagas. São oportunidades para candidatos de nível Médio e Superior, com cotas.

As inscrições iniciam neste dia 29 de abril e seguem até as 18 horas de 21 de maio. Não há previsão de vagas para lotação no Ceará.

As oportunidades são distribuídas entre diferentes localidades e os cargos são os seguintes:

Agente Administrativo (100 vagas)



Administrador (6 vagas)



Assistente Social (13 vagas)



Contador (9 vagas)



Enfermeiro (3 vagas)



Estatístico (4 vagas)



Farmacêutico (2 vagas)



Médico Clínico (11 vagas)



Médico Ortopedista (5 vagas)



Médico Psiquiatra (19 vagas)



Nutricionista (1 vaga)



Psicólogo Clínico (4 vagas)



Psicólogo Organizacional (2 vagas)



Técnico em Assuntos Educacionais Área: Pedagogia (10 vagas)



Técnico em Comunicação Social (3 vagas)

As vagas têm jornadas semanais de 20 a 40 horas semanais e remunerações mensais de R$ 2.707,86 a R$ 3.576,67, acrescida de gratificação de R$ 2.931 a R$ 5.798.

Também há auxílio saúde no valor de R$ 211,36 a R$ 321,04, assistência pré-escolar de R$ 484, e auxílio alimentação de R$ 1.000.

A taxa de inscrição varia entre R$ 90 e R$ 110. A banca organizadora é a Cebraspe e as inscrições e informações sobre o exame podem ser conferidas no site.

Pré-Sal Petróleo S/A (100 vagas)

A Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) retificou o edital de concurso público e prorrogou as inscrições para preencher 100 vagas em diversas áreas.

As oportunidades são destinadas a candidatos de nível Superior.

Existem vagas para os seguintes cargos (com previsão de cotas):

Advogado: Jurídico (4)

Analista de Gestão Corporativa: Recursos Humanos (5); Licitações e Contratos (3); Administração Geral (4); Controle Contábil (5); Finanças (3); Gestão Tributária, Fiscal e Paralegal Contábil (4); Comercialização de Petróleo e Gás (2); Comunicação e Ouvidoria (2); Planejamento Corporativo (1); Integridade Riscos e Controles Internos (1); Gestão de Projetos e Contratos em Óleo e Gás (4); Acompanhamento e Controle da Produção de Óleo e Gás (2)

Analista de Tecnologia da Informação: Segurança da Informação (2); Infraestrutura de TI (2); Desenvolvimento de Sistemas (2); Governança de TI (1); Projetos de TI (1)

Especialista em Petróleo e Gás: Comercialização de Petróleo e Gás Natural (4); Petrofísica (2); Engenharia de Reservatórios (4); Geofísica de Reservatórios (3); Geologia de Reservatórios (4); Engenharia de Instalações Marítimas (5); Engenharia de Poços (5); Engenharia Submarina (4); Geologia de Exploração (4); Geofísica Exploração (4); Engenharia de Operações de Produção (4); Análise e Controle da Produção de Óleo e Gás (2); Gestão de Projetos e Contratos em Óleo e Gás (5); e Avaliação Econômica (2)

A remuneração das vagas varia de R$ 8.240 a R$ 19.610. As provas serão realizadas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador-BA.

As inscrições seguem abertas até o próximo dia 14 de maio e têm taxas que variam de R$ 100 a R$ 150.

A banca organizadora do certame é o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) e mais informações podem ser conferidas no site.

Tribunal Regional Federal 4ª Região (cadastro de reserva)

Foram abertas as inscrições para formação de cadastro de reserva para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). O certame contempla cargos para o Tribunal (localizado em Porto Alegre) e as Seções Judiciárias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

As oportunidades são destinadas aos cargos de:

Analista Judiciário - Judiciária



Analista Judiciário - Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal



Analista Judiciário - Apoio Especializado - Análise de Sistemas Informação



Analista Judiciário - Apoio Especializado - Governança e Gestão de Tecnologia da Informação



Analista Judiciário - Apoio Especializado - Segurança da Informação



Analista Judiciário - Apoio Especializado - Suporte em Tecnologia da Informação



Analista Judiciário - Apoio Especializado - Contabilidade



Analista Judiciário - Apoio Especializado - Engenharia Mecânica



Analista Judiciário - Apoio Especializado - Psicologia



Analista Judiciário - Apoio Especializado - Medicina do Trabalho



Analista Judiciário - Apoio Especializado - Enfermagem



Analista Judiciário - Apoio Especializado - Serviço Social



Técnico Judiciário - Administrativa; Técnico Judiciário - Administrativa - Agente da Polícia Judicial



Técnico Judiciário - Apoio Especializado - Desenvolvimento de Sistemas de Informação



Técnico Judiciário - Apoio Especializado - Suporte Técnico



Técnico Judiciário - Apoio Especializado - Edificações



Técnico Judiciário - Apoio Especializado - Contabilidade

A carga horária das funções varia de 20h a 40h semanais e a remuneração mensal varia de R$ 8.520,65 a R$ 14.852,66.

As inscrições permanecem abertas até 14 de maio, com taxas de R$ 80 a R$ 100. A banca organizadora é a Fundação Carlos Chagas e o edital e detalhes sobre o concurso podem ser vistos no site.

Marinha do Brasil (174 vagas)

O concurso da Marinha do Brasil oferta 174 vagas. As inscrições poderão ser feitas de 30 de abril a 14 de maio, no site do órgão, com taxa de R$ 140.

Os postos de trabalho são para engenheiros, corpo técnico auxiliar, quadro da saúde, quadro complementar e cirurgião-dentista.

Mais detalhes no site da instituição.

EsFCEx (231 vagas)

O concurso da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx) oferece 231 vagas de nível superior, com remuneração inicial de R$ 8.245.

As inscrições estão abertas até 20 de junho, com taxa de participação de R$ 150. As provas serão realizadas no dia 20 de julho.

Conab (403 vagas)

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) publicou um concurso público nacional da empresa. Ao todo, estão sendo ofertadas 403 vagas.

No Ceará, são 10 oportunidades para nível superior e duas para nível médio. As áreas são: administração, ciências contábeis, engenharia agrônoma, engenharia civil, além do cargo de assistente.

Já a remuneração varia de R$ 3.459,87 a R$ 8.140,88, a depender da escolaridade.

O processo, organizado pelo Instituto Consulpam, estará com inscrições abertas até 15 de maio. O valor da taxa fica entre R$ 50 e R$ 80.

UFPE (9 vagas)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu 9 vagas para concurso público para o cargo de professor. Destas, 6 são para ampla concorrência, 2 para negros e 1 destinada às pessoas com deficiência.

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos (SIGRH), vinculado à Universidade. O prazo de realização das inscrições vai até 10 de maio.

O vencimento básico, ou seja, o valor fixo, é de R$ 6.180,86 e a Retribuição por Titulação (RT) é de R$ 7.107,99, somando valor total de R$ 13.288,85 para a categoria.

Polícia Militar do Ceará (1.000 vagas)

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) vai realizar concurso público para selecionar 1.000 soldados diretamente e formar cadastro de reserva para outros 500.

A remuneração é de R$ 2.773,35 durante o período de formação como Aluno-Soldado e de R$ 5.568,64 após a formatura, na patente de Soldado.

O período de inscrições segue até 10 de maio, no site da CEV-Uece, entidade organizadora do certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 180.

TJCE (30 vagas)

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) abre um concurso público para o cargo de Juiz(a) Substituto(a), com 30 vagas e formação de cadastro reserva.

As inscrições ocorrem até o mesmo horário do dia 22 de maio no site da organizadora Fundação Getulio Vargas.

A taxa de inscrição está no valor de R$ 358,77. O salário chega a R$ 35.877,27.

Dentre os requisitos, a pessoa candidata precisa ter menos de 65 anos na data da posse. Todos os detalhes encontram-se no edital.

Polícia Civil do Estado do Ceará (425 vagas)

Serão ofertadas 425 vagas e cadastro reserva para o novo concurso público da Polícia Civil do Estado do Ceará, no cargo de oficial investigador.

A remuneração é de R$ 6.732,71, com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições serão do dia 2 de maio até 16 de maio por meio do site CEV da Universidade Estadual do Ceará, com taxa de R$ 200.

UFCA (4 vagas)

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) abriu processo seletivo para professor substituto de matemática, linguística e outras áreas das ciências.

No certame da matemática, está disponível uma vaga, com inscrição até 29 de abril por meio do site. O salário é de R$ 3.412,63, com 40h semanais.

Para ciências biológicas e da saúde (1 vaga), ensino das ciências (1 vaga) e linguística das libras (1 vaga), as inscrições são até o dia 22 de abril no site, com remuneração de R$ 3.412,63 a R$ 5.692,37.

Governo lança projeto para simplificar certames | Dei Valor