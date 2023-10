Ceará vai assinar acordo com MIT para capacitação de 20 mil jovens

O Governo do Ceará vai assinar protocolo de intenções com o Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de parceria profissional, como parte do desenvolvimento do Planejamento Estratégico da Cadeia de Hidrogênio Verde do Estado.

A ideia é envolver Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Estadual do Ceará (Uece) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) para formação específica em energia renovável de 20 mil jovens em parceria com o MIT.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A informação é do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). Ele disse que o momento ocorrerá nos dias 25 e 26 de outubro. Ele discursou em São Paulo nesta quarta-feira, 18, na edição brasileira evento do Diálogo sobre Hidrogênio na América Latina (Hydrogen Dialogue Latam).