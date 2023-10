Ceará assina acordo de capacitação profissional em energia limpa; veja

Dentre os órgãos que participaram da assinatura estavam o Governo do Estado do Ceará, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), a Universidade Estadual do Ceará (Uece), a Universidade Federal do Ceará (UFC),

“A instalação e ampliação deste mercado, com a implementação do HUB do Hidrogênio Verde, fortalece a sustentabilidade e potencializa a geração de emprego com mão de obra qualificada”, comentou o governador Elmano de Freitas (PT).

O intuito é promover um câmbio entre essas instituições no Estado, alinhando o que está sendo ensinado nas formações com as reais necessidades e inovações do mercado.

Iniciativa vem em um contexto de aumento dos investimentos em energias renováveis por parte do Ceará, com as políticas de implementação e regulamentação do Hidrogênio Verde. Além do vetor, o foco do H-TEC é na produção de energia eólica e solar fotovoltaica.

Com informações do Governo do Estado do Ceará