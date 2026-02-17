Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval: saiba quem responde por danos em imóvel alugado após o fim da festa

Especialista explica quando prejuízos são dever do inquilino e em quais situações manutenção e problemas estruturais cabem ao dono
Atualizado às Autor Isabella Pascoal
Resumo

Danos por mau uso são do locatário, enquanto falhas estruturais ou desgaste natural são obrigações do proprietário
Mensagens de WhatsApp e prints têm validade jurídica, embora o contrato escrito continue sendo a opção mais segura para as partes
Vistorias com fotos e definição de limite de hóspedes ajudam a evitar conflitos e facilitam a apuração de danos no imóvel

Durante o Carnaval, cresce a procura por casas e apartamentos de temporada. Com isso, também aumentam as dúvidas sobre responsabilidades em caso de prejuízos após o fim da festa. Afinal, quando algo quebra ou apresenta problema, quem paga a conta?

Segundo a advogada Lívia Paiva, em entrevista ao O POVO CBN nesta terça-feira, 17 de fevereiro, é essencial diferenciar dois tipos de situações: danos por mau uso e danos estruturais.

Situações comuns em períodos festivos — como manchas em sofá, copos quebrados, móveis danificados ou eletrodomésticos avariados — normalmente se enquadram como mau uso.

“Se o dano decorre da forma como o imóvel foi utilizado, a responsabilidade é do locatário”, explica a especialista. Isso vale mesmo quando o imóvel estava cheio, desde que o prejuízo seja consequência direta da conduta dos ocupantes.

Já infiltrações, falhas hidráulicas, entupimentos causados por desgaste natural ou defeitos preexistentes costumam ser classificados como danos estruturais.

“Nesses casos, é preciso verificar se houve desgaste pelo tempo ou falta de manutenção. Se o problema já existia ou era inevitável, a responsabilidade tende a ser do proprietário”, pontua.

Entretanto, há exceções. Se um sistema já fragilizado sofre agravamento por mau uso, a situação pode exigir análise mais detalhada.

Conversas por WhatsApp podem virar prova

Nem sempre a locação de Carnaval envolve contrato formal. Muitos acordos são fechados por redes sociais ou aplicativos de mensagem.

De acordo com a advogada, essas conversas têm validade jurídica. “O ordenamento brasileiro admite contrato verbal. Mensagens, prints e registros de conversa podem ser utilizados como prova em eventual disputa judicial”, afirma.

Ainda assim, o contrato escrito segue sendo a opção mais segura.

Vistoria prévia evita conflitos

Um cuidado pouco adotado, mas altamente recomendado, é a vistoria antes da entrega das chaves.

O procedimento permite documentar:

  • Estado de conservação do imóvel
  • Funcionamento de equipamentos
  • Existência de avarias prévias
  • Lista de móveis e objetos (inventário)

“Com esse registro, fica muito mais fácil apurar responsabilidades caso surja algum problema”, destaca.

Limite de pessoas pode ser exigido

Outro ponto crítico em locações festivas é a superlotação. Se o contrato estabelece um número máximo de ocupantes, o proprietário pode exigir o cumprimento da regra.

“Caso o limite seja ultrapassado, é possível solicitar regularização, cobrar adicional ou até rescindir o acordo, dependendo da situação”, explica.

Em condomínios, esse controle costuma ser mais rigoroso devido às regras internas e ao monitoramento pela portaria.

Veja a entrevista completa sobre devolução da casa após o Carnaval

 

