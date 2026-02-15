Rearp:saiba como atualizar o valor de imóveis pagando menos

Medida antecipa o imposto sobre ganho de capital, que normalmente pode chegar a 22,5% (PF) e 34% (PJ) na venda / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O prazo para aderir ao Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial (Rearp) termina em 19 de fevereiro. O regime permite atualizar o valor de imóveis e veículos adquiridos até 31 de dezembro de 2024 pagando Imposto de Renda reduzido: 4% para pessoa física (PF) e 8% para pessoa jurídica (PJ) sobre a valorização do bem.