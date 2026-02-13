Carnaval seguro: Cadastur identifica empresas de turismo regulares

As cidades de Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte já vivem dias de Carnaval, com foliões atrás da diversão dos blocos de rua, escolas de samba, festas e de axé. As cidades de Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte já vivem dias de Carnaval, com foliões atrás da diversão dos blocos de rua, escolas de samba, festas e de axé.

Para que os turistas nacionais e estrangeiros não sofram golpes ou realizem contratações irregulares, o Ministério do Turismo disponibiliza o Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

Pelo sistema oficial do governo federal, é possível verificar se uma empresa ou um profissional da área de turismo atua de forma legalizada no Brasil. O Cadastur reúne e identifica os prestadores de serviços turísticos do país aptos ao exercício de suas atividades e que são reconhecidos pelo MTur. O cadastro é obrigatório para as empresas e profissionais de atividades relacionadas ao turismo, por exemplo, de guias, agências de viagens, meios de hospedagem, organizadoras de eventos, centro de convenções, casas de espetáculos, transportadoras turísticas, parques temáticos e acampamentos turísticos.

Atualmente, em todo o Brasil, há mais de 190,6 mil prestadores cadastrados e, portanto, em situação regular no Cadastur. Como acessar A consulta gratuita aos prestadores de serviços turísticos cadastrados pode ser feita pelo site da ferramenta Cadastur. Ao entrar no site, deve-se clicar em "Sou Turista - Consultar Prestadores".

A pesquisa pode ser feita pelo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nome fantasia da empresa ou até mesmo pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF), no caso de guias de turismo. A busca ainda ser filtrada por localidade e tipo de atividade realizada. Se o prestador não for localizado na consulta, provavelmente, o serviço não está regular. Dicas O site do Cadastur também traz dicas para contratar serviços turísticos e acertar no planejamento da viagem do consumidor.

desconfie de preços muito abaixo do mercado;

busque referências;

consulte opiniões sobre prestador de serviço, por exemplo, em sites de avaliações na internet;

analise as condições do contrato antes de assiná-lo e tire todas as dúvidas, principalmente, sobre os casos de cancelamento e eventuais alterações;

exija e guarde comprovantes de aquisição do serviço turístico (contrato, e-mails, propagandas, ingressos, nota fiscal) que poderão ajudar na reivindicação de direitos, caso necessário;

por segurança, contrate empresas de ecoturismo ou turismo de aventura que seguem normas técnicas de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Reclamação O MTur orienta o consumidor a denunciar as empresas e profissionais sem registro no Cadastur. Caso tenha sido prejudicado em seus direitos de consumidor, referente ao que contratou ou ao que a propaganda anunciava, o cliente deve procurar o órgão de defesa do consumidor em seu estado para fazer a reclamação. Outro meio é o acesso à plataforma Consumidor.gov.br.