Aposta do Ceará vence quina da Mega-Sena e ganha R$ 43 mil

Outras 22 cidades do estado tiveram apostas ganhadoras da quadra no sorteio deste sábado, 14.

Uma aposta do Ceará acertou cinco números da Mega-Sena no sorteio realizado nesse sábado, 14. O vencedor de Fortaleza levou o prêmio de R$43.862,01 no concurso 2973.

O certame teve o prêmio de 62 milhões de reais e nenhuma aposta acertou as seis dezenas.