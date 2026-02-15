Aposta do Ceará vence quina da Mega-Sena e ganha R$ 43 mil

Aposta do Ceará vence quina da Mega-Sena e ganha R$ 43 milOutras 22 cidades do estado tiveram apostas ganhadoras da quadra no sorteio deste sábado, 14.
Uma aposta do Ceará acertou cinco números da Mega-Sena no sorteio realizado nesse sábado, 14. O vencedor de Fortaleza levou o prêmio de R$43.862,01 no concurso 2973.
O certame teve o prêmio de 62 milhões de reais e nenhuma aposta acertou as seis dezenas.
Outras cidades cearenses também tiveram apostas vencedoras da quadra - com quatro acertos; veja quais.
Resultado da Mega-Sena: cidades cearenses têm apostas vencedoras da quadra
Já na quadra - apostas com quatro acertos -, houve vencedores de 22 municípios do Ceará, incluindo a capital, no sorteio deste sábado, 14. Os prêmios foram entre R$1.069,47 e R$10.694,32, incluindo os bolões.
Confira as cidades com apostas ganhadoras da quadra da Mega-Sena
- Amontada;
- Aracoiaba;
- Baturité;
- Caucaia;
- Crato;
- Cruz;
- Eusébio;
- Fortaleza;
- Granja;
- Itaitinga;
- Itapipoca;
- Jaguaribe;
- Juazeiro do Norte;
- Limoeiro do Norte;
- Maracanaú;
- Maranguape;
- Novo Oriente;
- Pacatuba;
- Quixeramobim;
- Redenção;
- Russas;
- Sobral;
- Ubajara.