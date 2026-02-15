Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aposta do Ceará vence quina da Mega-Sena e ganha R$ 43 mil

Outras 22 cidades do estado tiveram apostas ganhadoras da quadra no sorteio deste sábado, 14.
Autor Mariana Fernandes
Uma aposta do Ceará acertou cinco números da Mega-Sena no sorteio realizado nesse sábado, 14. O vencedor de Fortaleza levou o prêmio de R$43.862,01 no concurso 2973.

O certame teve o prêmio de 62 milhões de reais e nenhuma aposta acertou as seis dezenas.

Outras cidades cearenses também tiveram apostas vencedoras da quadra - com quatro acertos; veja quais.

Resultado da Mega-Sena: cidades cearenses têm apostas vencedoras da quadra

Já na quadra - apostas com quatro acertos -, houve vencedores de 22 municípios do Ceará, incluindo a capital, no sorteio deste sábado, 14. Os prêmios foram entre R$1.069,47 e R$10.694,32, incluindo os bolões.

Confira as cidades com apostas ganhadoras da quadra da Mega-Sena

  • Amontada;
  • Aracoiaba;
  • Baturité;
  • Caucaia;
  • Crato;
  • Cruz;
  • Eusébio;
  • Fortaleza;
  • Granja;
  • Itaitinga;
  • Itapipoca;
  • Jaguaribe;
  • Juazeiro do Norte;
  • Limoeiro do Norte;
  • Maracanaú;
  • Maranguape;
  • Novo Oriente;
  • Pacatuba;
  • Quixeramobim;
  • Redenção;
  • Russas;
  • Sobral;
  • Ubajara.

