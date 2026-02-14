Mega Sena 2973 hoje (14/2/26): resultado e prêmio

Resultado da Mega Sena 2973 de hoje (14/2/26): prêmio é de R$ 62 milhõesResultado da Mega Sena, Concurso 2973, é divulgado neste sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). O prêmio está em R$ 62 milhões
O resultado da Mega Sena, Concurso 2973, é divulgado neste sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). O prêmio está em R$ 62 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo/SP.
Resultado da Mega Sena de hoje (14/2/26): Concurso 2973
16 - 24 - 46 - 45 -27 - 31
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:
Resultado da Mega Sena de quinta (12/2/26): Concurso 2972
10 - 46 - 09 - 15 - 51 - 49
Resultado da Mega Sena de terça (10/2/26): Concurso 2971
01 - 27 - 39 - 56 - 46 - 40
Resultado da Mega Sena de sábado (7/2/26): Concurso 2970
32 - 42 - 59 - 41 - 22 - 37
Resultado da Mega Sena de quinta (5/2/26): Concurso 2969
18 - 01 - 14 - 02 - 05 - 32
Resultado da Mega Sena de terça (3/2/26): Concurso 2968
26 - 11 - 10 - 46 - 22 - 36
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
Resultados anteriores da Mega Sena
