Mega Sena 2973 hoje (14/2/26): resultado e prêmio

O resultado da Mega Sena, Concurso 2973, é divulgado neste sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). O prêmio está em R$ 62 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo/SP.

Resultado da Mega Sena de hoje (14/2/26): Concurso 2973

16 - 24 - 46 - 45 -27 - 31 A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:

Resultado da Mega Sena de quinta (12/2/26): Concurso 2972

10 - 46 - 09 - 15 - 51 - 49 Resultado da Mega Sena de terça (10/2/26): Concurso 2971 01 - 27 - 39 - 56 - 46 - 40 Resultado da Mega Sena de sábado (7/2/26): Concurso 2970 32 - 42 - 59 - 41 - 22 - 37