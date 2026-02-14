Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mega Sena 2973 hoje (14/2/26): resultado e prêmio

Resultado da Mega Sena 2973 de hoje (14/2/26): prêmio é de R$ 62 milhões

Resultado da Mega Sena, Concurso 2973, é divulgado neste sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). O prêmio está em R$ 62 milhões
O resultado da Mega Sena, Concurso 2973, é divulgado neste sábado, 14 de fevereiro de 2026 (14/2/26). O prêmio está em R$ 62 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo/SP.

Resultado da Mega Sena de hoje (14/2/26): Concurso 2973

16 - 24 - 46 - 45 -27 - 31

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:

Resultado da Mega Sena de quinta (12/2/26): Concurso 2972

10 - 46 - 09 - 15 - 51 - 49

Resultado da Mega Sena de terça (10/2/26): Concurso 2971

01 - 27 - 39 - 56 - 46 - 40

Resultado da Mega Sena de sábado (7/2/26): Concurso 2970

32 - 42 - 59 - 41 - 22 - 37

Resultado da Mega Sena de quinta (5/2/26): Concurso 2969

18 - 01 - 14 - 02 - 05 - 32 

Resultado da Mega Sena de terça (3/2/26): Concurso 2968

26 - 11 - 10 - 46 - 22 - 36

Resultados das outras loterias de hoje

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.

Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega Sena

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.

Resultados anteriores da Mega Sena

>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2972, quinta, 12 de fevereiro (12/2/26)

>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2971, terça, 10 de fevereiro (10/2/26)

>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2970, sábado, 7 de fevereiro (7/2/26)

