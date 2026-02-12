Bilhete de loteria traz alerta de combate à violência contra a mulher

Os bilhetes das loterias emitidos nas casas lotéricas de todo o país passam a trazer, durante o Carnaval 2026, mensagens de enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Ministério das Mulheres e a Caixa e leva aos apostadores o alerta: “Carnaval é festa. Assédio é crime. Denuncie. Ligue 180. Urgência, ligue 190.”. Os bilhetes das loterias emitidos nas casas lotéricas de todo o país passam a trazer, durante o Carnaval 2026, mensagens de enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Ministério das Mulheres e a Caixa e leva aos apostadores o alerta:

A frase estará impressa nos bilhetes até o fim de fevereiro e integra a campanha nacional para garantir que a folia seja um espaço de alegria, respeito e segurança para todas as mulheres. A estratégia utiliza a capilaridade da rede lotérica, presente em todos os municípios brasileiros, para ampliar o alcance das informações e fortalecer a prevenção.

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destacou que a circulação da mensagem em milhões de bilhetes é uma ação fundamental para salvar vidas. “Estamos falando de uma rede que chega a todos os municípios brasileiros. Quando uma mensagem como essa circula nos bilhetes das lotéricas, ela ajuda a salvar vidas, porque informa, orienta e deixa claro que a violência contra as mulheres não será tolerada”, afirmou. Já o presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira, ressaltou o papel social do banco na promoção de direitos. “A Caixa, como banco público essencial ao desenvolvimento social do país, apoia as ações do Ministério das Mulheres e reafirma seu compromisso inegociável com o enfrentamento ao assédio sexual e ao feminicídio”, declarou.

No mês de março, quando se celebra o Dia Internacional das Mulheres (8 de março), o intuito é lançar uma nova campanha e dar continuidade às ações de conscientização e mobilização, reforçando os canais de denúncia e a importância da prevenção às violências de gênero ao longo de todo o ano.



Outras ações Além da mensagem nos bilhetes das loterias, o Ministério das Mulheres promove, durante o Carnaval, a campanha "Se liga ou eu ligo 180", reforçando que importunação sexual é crime e que o enfrentamento à violência contra as mulheres é responsabilidade de toda a sociedade. A mobilização ocorre em parceria com secretarias estaduais e municipais de políticas para as mulheres, com ações em blocos de rua, pontos de grande circulação e eventos oficiais. A articulação envolve ainda a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e concessionárias de rodovias, em parceria com o Ministério dos Transportes, ampliando a divulgação das mensagens de prevenção nas estradas e reforçando a orientação sobre os canais de denúncia.