STF suspende loterias municipais e trava operações no Ceará

A liminar determina a interrupção das operações já em funcionamento, a suspensão de contratos em execução e o bloqueio de licitações em curso / Crédito: Fernanda Barros/O Povo

Decisão liminar do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), no último dia 3, suspendeu imediatamente todas as leis municipais que autorizavam a criação ou operação de loterias e apostas esportivas; as chamadas bets. A medida impacta diretamente o Ceará, onde pelo menos 14 prefeituras haviam sancionado legislações sobre o tema. A medida paralisa operações em andamento e interrompe planos de expansão, afetando iniciativas que visavam ampliar receitas para diversas áreas. O tema ainda será analisado pelo Plenário do STF, mas ainda não há data prevista para esse julgamento.

Na petição inicial, o Solidariedade sustentou que prefeituras interpretaram de forma equivocada decisões anteriores do STF que, em 2020, afastaram o monopólio da União sobre o setor. Segundo o partido, a jurisprudência reconheceu apenas a competência material dos estados, sem estendê-la aos municípios. O "boom" municipal no Ceará O Ceará viveu, ao longo de 2025, um “boom” na criação de loterias municipais. As prefeituras viram no segmento uma alternativa para reforçar o caixa e financiar políticas públicas, sobretudo porque os municípios são os entes federativos com menor capacidade de arrecadação própria. Ao menos 14 municípios cearenses já haviam criado suas loterias (agora paralisadas):

Loteria Municipal de Apuiarés (Lotoapuiarés); Loteria Municipal de Aratuba (Aratuba da Sorte); Loteria Municipal de Barbalha; Loteria Municipal de Capistrano (Capisorte); Loteria Municipal de Frecheirinha; Loteria Municipal de Irauçuba (Irauçubet); Loteria Municipal de Itapajé; Loteria Municipal de Itapipoca; Loteria Municipal de Jaguaribara; Loteria Municipal de Novo Oriente (Lotooriente); Loteria Municipal de Quixeramobim; Loteria Municipal de Saboeiro; Loteria Municipal de Tauá; Loteria Municipal do Povo de Caucaia (Lotepoca). Avanço estadual em sentido contrário A determinação do STF contrasta com o movimento do Governo do Ceará, que, em dezembro de 2024, regulamentou o setor por meio do Decreto 36.656. A norma estabeleceu diretrizes para a exploração de loterias no âmbito estadual, incluindo apostas esportivas de quota fixa, alinhadas à legislação federal. A exploração do serviço passou a ser delegada por chamamento público conduzido pela Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (Cearapar), que supervisiona a operação. Já a fiscalização cabe à Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). O decreto definiu ainda a destinação dos recursos arrecadados: