Desenvolvimento de Maranguape pela Transnordestina no debate

A obra cruza 608 km no Ceará e une Fiec, prefeitura e TLSA para atrair investimentos e modernizar leis para o crescimento regional

A ferrovia é indutora de produção e negócios, sendo considerada essencial para o futuro industrial e a prosperidade do Estado.

O desenvolvimento de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, por meio da ferrovia Transnordestina, entrou em debate.

O município abrigará um dos seis terminais de carga da Ferrovia Transnordestina, que une Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém (CE), através de 53 cidades.

A discussão foi impulsionada pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), na quarta-feira, 11 de fevereiro, traçando estratégias de evolução industrial. De acordo com o Ministério dos Transportes, dos mais de 1.200 quilômetros de extensão da Transnordestina, 608 km estão em solo cearense, o que deverá beneficiar 28 municípios. Em janeiro deste ano, foi realizada a segunda fase de testes operacionais da estrutura.

A reunião teve como foco as oportunidades geradas pela operação da Ferrovia Transnordestina. Participaram do encontro o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, o prefeito de Maranguape, Átila Câmara, e o diretor-presidente da Transnordestina Logística S.A. (TLSA), Ismael Trinks. Também acompanharam a reunião o diretor Comercial e de Terminais da TLSA, Alex Trevisan, e o secretário de Governo de Maranguape, Paulo Neto.

Para o presidente da Fiec, a ferrovia representa um marco para o Estado. "A Transnordestina é uma obra essencial para o futuro industrial do Ceará. Ela criará condições para a atração de novos investimentos e fortalecerá as cadeias produtivas já instaladas", afirmou Ricardo Cavalcante. Ele destacou ainda a importância da articulação entre as instituições envolvidas e o município de Maranguape.