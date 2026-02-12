Turismo do Ceará foi o 5º maior do Brasil em 2025, segundo IBGE

O Estado registrou o 5º melhor resultado do Brasil e o melhor do Nordeste / Crédito: FÁBIO LIMA

Confira o desempenho da atividade turística das Unidades Federativas (UFs) em 2025: Amazonas: 11,5%

Rio Grande do Sul: 11,4%

Rio de Janeiro: 10,8%



Pará: 7,8%



Ceará: 7,3%



Bahia: 6,6%

Paraná: 5,5%

Espírito Santo: 4,7%

Distrito Federal: 3,9%

São Paulo: 3,9%

Rio Grande do Norte: 3,8%

Pernambuco: 3,3%

Santa Catarina: 1,8%



Alagoas: 0,5%

Goiás: -0,4%



Mato Grosso: -1,2%

Minas Gerais: -4,4%

Tendência de aumento também foi observada ante dezembro de 2024, com alta de 2%. A maior do Nordeste no recorte. Por outro lado, na passagem de novembro para dezembro houve um recuo, de 0,7. Sobre a receita nominal, no ano, houve um acréscimo de 13,7%.

Outros serviços: 19,6%

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: 6,8%

Serviços prestados às famílias: 2,4%

Serviços de informação e comunicação: 1,9% No comparativo mensal, que tem ajuste sazonal, o índice registrou queda, com 3,3%. Já, em relação a dezembro de 2024, o percentual registrado foi de 0,8%. Confira a variação observada no setor de serviços das UFs em 2025: Distrito Federal: 7%

Paraíba: 5,7%

Mato Grosso do Sul: 5,4%

Mato Grosso: 4,9%

Sergipe: 4,6%

Rondônia: 4,4%

São Paulo: 4,2%

Tocantins: 3,3%

Santa Catarina: 3,2%

Ceará: 3%

Paraná: 3%

Rio Grande do Norte: 2,9%



Goiás: 2,6%

Maranhão: 2,6%



Rio de Janeiro: 1,7%

Amapá: 1,6%

Pará: 1,4%

Espírito Santo: 1,2%

Alagoas: 1,1%



Pernambuco: 0,3%

Minas Gerais: 0,2%

Roraima: 0%

Piauí: -0,5%

Bahia: -1,1%

Amazonas: -1,5%



Acre: -1,9%

Rio Grande do Sul: -4,4% Cenário nacional O volume de serviços no País variou, na série com ajuste sazonal, -0,3% em dezembro de 2025 na comparação com o mês anterior. Com isso, o setor interrompeu uma sequência de nove resultados positivos e uma estabilidade, no qual ele acumulou um ganho de 3,6%. A variação negativa no mês foi acompanhada por três das cinco atividades e 16 das 27 unidades da federação pesquisadas. A atividades de transportes mostrou o recuo mais impactante (-3,1%). No recorte regional, Pará (-7,3%) e Mato Grosso do Sul (-5,2%) lideraram as perdas do setor de serviços.

Sobre o resultado, o gerente da PMS, Rodrigo Lobo, destacou que ele foi "amplamente influenciado pelo recuo no setor de transportes, que mostrou taxas negativas em todos os modais investigados". "O cenário de perdas do setor também se refletiu sob a perspectiva dos transportes por tipo de uso, com recuos de 3,9% no transporte de passageiros e de 1,6% no transporte de cargas, em relação a novembro de 2025", comentou. Já, no acumulado de 2025, frente a igual período do ano anterior, os serviços no Brasil tiveram expansão de 2,8%, com quatro das cinco atividades de divulgação apontando taxas positivas. Esse foi o quinto ano consecutivo de crescimento para o setor, que acumula um ganho de 31% entre 2021 e 2025, após ter retraído 7,8% em 2020