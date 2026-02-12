Evento oferta vagas de emprego em Fortaleza

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Evento oferta vagas de contratação imediata em Fortaleza nesta quinta-feira, 12

A iniciativa Emprega Aí é um evento gratuito promovido pela UniFECAF em parceria com a DHL e acontece das 10 horas às 15 horas, saiba mais
Fortaleza recebe nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, o Emprega Aí, evento gratuito voltado à empregabilidade e promovido pela UniFECAF, em parceria com a DHL, líder global em logística.

A ação regional oferecerá aproximadamente 50 vagas de emprego com contratação imediata.

O mutirão acontece das 10 horas às 15 horas no bairro Cidade dos Funcionários e o foco é aproximar jovens e adultos do mercado de trabalho.

Mais informações sobre o Emprega aí

O evento é aberto ao público de todas as idades e busca fortalecer a empregabilidade na capital cearense, conectando candidatos diretamente às oportunidades.

O BootCamp Emprega Aí foi estruturado para atender a comunidade local, promovendo interação direta entre empresas e participantes.

Durante a iniciativa, a DHL realizará uma apresentação sobre as vagas disponíveis, além de interagir com o público e direcionar os processos seletivos em tempo real.

A programação também inclui atividades de orientação profissional, ampliando o suporte aos candidatos.

Segundo Marcel Gama, CEO da UniFECAF, a proposta do evento vai além da oferta de vagas.

"Ao unir formação, orientação e vagas com contratação imediata, conseguimos impactar diretamente a empregabilidade local e mostrar que a educação é um caminho concreto para o crescimento profissional", afirma.

Serviço - Emprega Aí

  • Quando: Nesta quinta-feira, 12 de fevereiro das 10 horas às 15 horas
  • Local: Rua Chico Lemos, 542 – Cidade dos Funcionários, Fortaleza (CE)
  • Entrada: gratuito e aberto ao público
  • Mais informações: Site da Unifrcaf

