Evento oferta vagas de emprego em Fortaleza

Evento oferta vagas de contratação imediata em Fortaleza nesta quinta-feira, 12A iniciativa Emprega Aí é um evento gratuito promovido pela UniFECAF em parceria com a DHL e acontece das 10 horas às 15 horas, saiba mais
Resumo
Vagas DHL: São cerca de 50 postos com contratação imediata, interação direta e processos seletivos realizados em tempo real.
Apoio Profissional: Aberto ao público, oferece orientação e une educação à prática para impactar a empregabilidade local
Fortaleza recebe nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, o Emprega Aí, evento gratuito voltado à empregabilidade e promovido pela UniFECAF, em parceria com a DHL, líder global em logística.
A ação regional oferecerá aproximadamente 50 vagas de emprego com contratação imediata.
O mutirão acontece das 10 horas às 15 horas no bairro Cidade dos Funcionários e o foco é aproximar jovens e adultos do mercado de trabalho.
Mais informações sobre o Emprega aí
O evento é aberto ao público de todas as idades e busca fortalecer a empregabilidade na capital cearense, conectando candidatos diretamente às oportunidades.
O BootCamp Emprega Aí foi estruturado para atender a comunidade local, promovendo interação direta entre empresas e participantes.
Durante a iniciativa, a DHL realizará uma apresentação sobre as vagas disponíveis, além de interagir com o público e direcionar os processos seletivos em tempo real.
A programação também inclui atividades de orientação profissional, ampliando o suporte aos candidatos.
Segundo Marcel Gama, CEO da UniFECAF, a proposta do evento vai além da oferta de vagas.
"Ao unir formação, orientação e vagas com contratação imediata, conseguimos impactar diretamente a empregabilidade local e mostrar que a educação é um caminho concreto para o crescimento profissional", afirma.
Serviço - Emprega Aí
- Quando: Nesta quinta-feira, 12 de fevereiro das 10 horas às 15 horas
- Local: Rua Chico Lemos, 542 – Cidade dos Funcionários, Fortaleza (CE)
- Entrada: gratuito e aberto ao público
- Mais informações: Site da Unifrcaf