Evento oferta vagas de emprego em Fortaleza

Fortaleza recebe nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, o Emprega Aí, evento gratuito voltado à empregabilidade e promovido pela UniFECAF, em parceria com a DHL, líder global em logística.

Evento Emprega Aí: Ação gratuita em Fortaleza nesta quinta (12/02), 10h-15h, para conectar o público ao mercado de trabalho. Vagas DHL: São cerca de 50 postos com contratação imediata, interação direta e processos seletivos realizados em tempo real. Apoio Profissional: Aberto ao público, oferece orientação e une educação à prática para impactar a empregabilidade local

O mutirão acontece das 10 horas às 15 horas no bairro Cidade dos Funcionários e o foco é aproximar jovens e adultos do mercado de trabalho.

O evento é aberto ao público de todas as idades e busca fortalecer a empregabilidade na capital cearense, conectando candidatos diretamente às oportunidades.

O BootCamp Emprega Aí foi estruturado para atender a comunidade local, promovendo interação direta entre empresas e participantes.