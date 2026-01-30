Itamaraty abre concurso para diplomata com 60 vagas

Palácio do Itamaraty, na Esplanada dos Ministérios / Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Ministério das Relações Exteriores (MRE), conhecido como Itamaraty, publicou o edital do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD 2026), que oferece 60 vagas para o cargo, com salário inicial de R$ 22.558,56. O edital foi divulgado na quarta-feira, 28 de janeiro, e a organização do concurso ficará a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Carreira diplomática e atribuições O CACD é a principal forma de ingresso no Serviço Exterior Brasileiro, responsável por representar o Brasil nas relações internacionais.

Entre as atribuições do diplomata estão a atuação em embaixadas e consulados, a condução de negociações internacionais, a elaboração de análises sobre política externa e a proteção de cidadãos brasileiros no exterior. Os candidatos aprovados deverão cursar o Curso de Formação do Instituto Rio Branco, etapa obrigatória para a confirmação no cargo de Terceiro Secretário. Estrutura do concurso O concurso será realizado em duas fases, ambas organizadas pelo Cebraspe.

A primeira fase consiste em uma prova objetiva com 240 itens do tipo "certo ou errado". O teste abrange disciplinas como Língua Portuguesa, História do Brasil e Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. A aplicação ocorrerá em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal. Já a segunda fase será composta por provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, contemplando as mesmas disciplinas da etapa anterior, além de um idioma adicional, escolhido no ato da inscrição entre Espanhol ou Francês.