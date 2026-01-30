Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itamaraty abre concurso para diplomata com 60 vagas

Considerado um dos concursos mais tradicionais e concorridos do País, o certame oferece salário inicial de mais de R$ 22,5 mil para o cargo de Terceiro Secretário
O Ministério das Relações Exteriores (MRE), conhecido como Itamaraty, publicou o edital do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD 2026), que oferece 60 vagas para o cargo, com salário inicial de R$ 22.558,56.

O edital foi divulgado na quarta-feira, 28 de janeiro, e a organização do concurso ficará a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Carreira diplomática e atribuições

O CACD é a principal forma de ingresso no Serviço Exterior Brasileiro, responsável por representar o Brasil nas relações internacionais.

Entre as atribuições do diplomata estão a atuação em embaixadas e consulados, a condução de negociações internacionais, a elaboração de análises sobre política externa e a proteção de cidadãos brasileiros no exterior.

Os candidatos aprovados deverão cursar o Curso de Formação do Instituto Rio Branco, etapa obrigatória para a confirmação no cargo de Terceiro Secretário.

Estrutura do concurso

O concurso será realizado em duas fases, ambas organizadas pelo Cebraspe.

A primeira fase consiste em uma prova objetiva com 240 itens do tipo “certo ou errado”.

O teste abrange disciplinas como Língua Portuguesa, História do Brasil e Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. A aplicação ocorrerá em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal.

Já a segunda fase será composta por provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, contemplando as mesmas disciplinas da etapa anterior, além de um idioma adicional, escolhido no ato da inscrição entre Espanhol ou Francês.

Requisitos e inscrições

Para concorrer, é necessário ser brasileiro nato, ter 18 anos ou mais, possuir diploma de curso superior reconhecido pelo MEC e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicável.

As inscrições estarão abertas de 4 a 25 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do portal da Cebraspe, com taxa de R$ 229,00.

Vagas e ações afirmativas

Das 60 vagas ofertadas, a distribuição prevê:

  • 39 vagas para ampla concorrência;
  • 3 para pessoas com deficiência;
  • 15 para candidatos negros (pretos e pardos);
  • 2 para indígenas;
  • 1 para quilombolas.

O edital também prevê a convocação adicional de até 126 mulheres para a segunda fase, como medida para promover maior equilíbrio de gênero na carreira diplomática.

Serviço - Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD 2026)

  • Inscrições: 4 a 25 de fevereiro de 2026
  • Onde: exclusivamente pela internet no site da Cebraspe 
  • Taxa de inscrição: R$ 229

