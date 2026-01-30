Banco do Nordeste afirma que retomou serviços de Pix após conter incidente de segurança

O Banco do Nordeste afirma que retomou os serviços de Pix na quinta-feira, 29. O serviço havia sido suspenso na segunda-feira, 26, depois de a instituição ter sido vítima de um incidente de segurança cibernética na infraestrutura dessas transações.

Em comunicado ao mercado, o banco informa que o incidente em questão foi devidamente contido por meio da implantação imediata de protocolos internos de resposta. Diz também que o serviço de Pix foi retomado após constatada sua plena integridade operacional.