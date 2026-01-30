Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banco do Nordeste afirma que retomou serviços de Pix após conter incidente de segurança

O Banco do Nordeste afirma que retomou os serviços de Pix na quinta-feira, 29. O serviço havia sido suspenso na segunda-feira, 26, depois de a instituição ter sido vítima de um incidente de segurança cibernética na infraestrutura dessas transações.

Em comunicado ao mercado, o banco informa que o incidente em questão foi devidamente contido por meio da implantação imediata de protocolos internos de resposta. Diz também que o serviço de Pix foi retomado após constatada sua plena integridade operacional.

"Após a contenção do incidente, a instituição implementou novos protocolos de segurança, incluindo camadas adicionais de monitoramento, validação de acessos e reforço nos controles de proteção da infraestrutura tecnológica", emenda o BNB.

O banco enfatiza que os demais meios de pagamento ofertados permaneceram em pleno funcionamento durante o período. Acrescenta que não foram identificados impactos materiais a clientes, dados sensíveis ou sobre a estabilidade financeira da instituição.

"As apurações relacionadas ao evento permanecem em andamento e a administração manterá o mercado informado sobre quaisquer evoluções relevantes, em linha com seu compromisso de transparência", conclui a instituição.

