Banco do Nordeste afirma que retomou serviços de Pix após conter incidente de segurança
O Banco do Nordeste afirma que retomou os serviços de Pix na quinta-feira, 29. O serviço havia sido suspenso na segunda-feira, 26, depois de a instituição ter sido vítima de um incidente de segurança cibernética na infraestrutura dessas transações.
Em comunicado ao mercado, o banco informa que o incidente em questão foi devidamente contido por meio da implantação imediata de protocolos internos de resposta. Diz também que o serviço de Pix foi retomado após constatada sua plena integridade operacional.
"Após a contenção do incidente, a instituição implementou novos protocolos de segurança, incluindo camadas adicionais de monitoramento, validação de acessos e reforço nos controles de proteção da infraestrutura tecnológica", emenda o BNB.
O banco enfatiza que os demais meios de pagamento ofertados permaneceram em pleno funcionamento durante o período. Acrescenta que não foram identificados impactos materiais a clientes, dados sensíveis ou sobre a estabilidade financeira da instituição.
"As apurações relacionadas ao evento permanecem em andamento e a administração manterá o mercado informado sobre quaisquer evoluções relevantes, em linha com seu compromisso de transparência", conclui a instituição.