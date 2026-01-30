Governo cumpre meta fiscal e fecha 2025 com déficit primário de R$ 10 bi na metodologia do BC

As estatísticas fiscais divulgadas pelo Banco Central nesta sexta-feira, 30, mostram que o governo fechou 2025 com um déficit primário de R$ 10 bilhões, quando consideradas as despesas excluídas da apuração da meta fiscal. Isso significa que o Executivo cumpriu o alvo, que era de déficit zero, com tolerância de R$ 31,734 bilhões para mais ou para menos. Para chegar aos R$ 10 bilhões, é necessário partir do déficit primário total apurado no ano passado, de R$ 58,687 bilhões, e subtrair os R$ 48,683 bilhões em gastos excluídos da meta, como divulgado pelo Tesouro Nacional. A conta foi feita nesta sexta-feira pelo chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, durante entrevista coletiva sobre as estatísticas fiscais.

O resultado com base nas informações do BC é moderadamente melhor do que o divulgado pelo Tesouro na quinta-feira, 29. O órgão do Ministério da Fazenda havia calculado um déficit primário total de R$ 61,691 bilhões no ano passado, ou de R$ 13,008 bilhões quando consideradas as exceções.