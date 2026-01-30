Correios reabrem inscrições para Plano de Desligamento Voluntário (PDV)

Os Correios anunciaram a reabertura das inscrições para o Plano de Desligamento Voluntário (PDV), iniciativa que integra o Plano de Reestruturação da estatal. No fim do ano passado, o presidente da empresa, Emmanoel Rondon, afirmou que a primeira fase do plano visa recuperar o caixa até março de 2026. Em mensagem divulgada a todos os empregados, a empresa informou que o plano mantém o incentivo financeiro praticado em 2025 e apresenta algumas novidades. Ex-empregados, empregados e seus dependentes poderão optar pelo Plano de Saúde Família, com mensalidades mais acessíveis e cobertura regional.

Outra inovação é a ampliação do público elegível: poderão participar profissionais de qualquer idade que ainda não tenham completado 75 anos até a data do desligamento.

Para aderir ao PDV, é necessário possuir, no mínimo, dez anos de efetivo exercício na empresa e ter recebido remuneração por pelo menos 36 meses dentro dos últimos 60 meses. A participação no programa é pessoal e voluntária. As inscrições serão abertas na próxima semana e seguirão até 31 de março. Os desligamentos serão concluídos até o fim de maio. "Com o PDV 2026, os Correios buscam oferecer uma oportunidade aos empregados que desejam seguir novos caminhos pessoais e profissionais e, ao mesmo tempo, reduzir despesas com o objetivo de reequilibrar sua saúde financeira".