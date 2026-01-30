Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

326 km finais da Transnordestina no Ceará chegam a 80% de execução

326 km finais da Transnordestina no Ceará chegam a 80% de execução

Dos 12 trechos da Transnordestina no Ceará, que abragem 623 km, sete estão em construção. O percurso deve ser entregue no 1º semestre de 2027
Atualizado às Autor Maria Clara Moreira
Autor
Maria Clara Moreira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os 326 quilômetros finais da Transnordestina no Ceará estão com 80% das obras concluídas. O percurso vai de Piquet Carneiro até o Pecém, englobando sete lotes que estão em construção atualmente.

A informação foi anunciada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas, durante uma vistoria às obras da Transnordestina realizada nesta sexta-feira, dia 30, ao lado do secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, e do diretor-presidente da Transnordestina Logística S.A. (TLSA), Ismael Trinks, além de outras autoridades.

Ao todo, a malha, no Ceará, com 12 trechos, abrangerá 623 km, indo de Salgueiro, em Pernambuco, até o Pecém. Confira a situação de cada trecho da Transnordestina no Estado mais abaixo.

A estimativa, conforme o divulgado por Elmano durante a visita, é de que as construções da fase 1 da ferrovia, que interliga o município de Paes Landim, no Piauí, ao Pecém, sejam finalizadas no primeiro semestre de 2027.

“Temos aqui uma obra que vai ajudar a transformar ainda mais a economia cearense. Estamos realizando a principal obra de logística do Estado do Ceará: uma ferrovia que vem do Piauí, uma região rica em grãos e minérios, e que vai atravessar o Ceará de norte a sul”, comentou o governador.

Para Leonardo Ribeiro, em todos os municípios que a ferrovia passar ela atrairá investimentos. “Uma ferrovia, uma vez implantada, induz a instalação de terminais e portos secos pelo setor privado em seu entorno, promovendo desenvolvimento, geração de emprego e renda. Temos certeza de que essa ferrovia vai transformar a economia local”, analisou.

Durante a vistoria, a comitiva passou pelas construções dos lotes 9 (Baturité–Aracoiaba) e 10 (Aracoiaba–Caucaia) da obra, que foram iniciadas neste mês pela Agis Construção S.A. e juntas somam uma extensão de 97 km.

Nesse percurso, no qual estão sendo aplicados R$ 2 bilhões, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Elmano destacou que já estão empregadas 140 pessoas e que, até o fim das construções, por lote, devem ser gerados cerca de 1.000 empregos.

 

Leia mais

Além disso, o grupo também vistoriou o lote 5 (Piquet Carneiro–Quixeramobim), com 51 km de extensão, cuja entrega está prevista para abril e que já se encontra com a superestrutura em execução. A expectativa apresentada é de que, a cada três a quatro meses, seja entregue 50 km de trilho no Ceará.

Confira abaixo a situação de cada trecho da Transnordestina no Ceará:

  • Trecho Salgueiro - Missão Velha (96 km): Executado
  • Lote 1 (50 km de Missão Velha - Lavras da Mangabeira): Executado
  • Lote 2 (50 km de Lavras de Mangabeira - Iguatu): Executado
  • Lote 3 (50 km de Iguatu - Acopiara): Executado
  • Lote 4 (51 km de Acopiara - Piquet Carneiro): Executado
  • Lote 5 (51 km de Piquet Carneiro - Quixeramobim): Superestrutura em execução
  • Lote 6 (51 km de Quixeramobim - Quixadá): Infraestrutura em execução
  • Lote 7 (55km de Quixadá - Itapiúna): Infraestrutura em execução
  • Lote 8 (46 km de Itapiúna - Baturité): Infraestrutura em execução
  • Lote 9 (46 km de Baturité - Aracoiaba): Infraestrutura iniciada
  • Lote 10 (51 km de Aracoiaba - Caucaia): Infraestrutura iniciada
  • Lote 11 (26 km de Caucaia - Pecém): Infraestrutura em execução

Transnordestina realizará mais três viagens-teste em fevereiro

Ainda durante a visita, o diretor-presidente da TLSA, Ismael Trinks, informou que a Transnordestina está com três viagens-teste já confirmadas para fevereiro, nas quais serão transportadas cargas de milho, sorgo e, pela primeira vez, gipsita, mineral utilizado na construção civil para a fabricação de gesso e cimento.

Contando com as viagens já realizadas, a ferrovia chegará a cinco viagens-teste. Nas duas primeiras, as cargas foram de grãos, com milho e sorgo, respectivamente.

O primeiro trajeto, realizado no dia 19 de dezembro, durou 12 horas e saiu de Bela Vista do Piauí (PI) para o município de Iguatu, no Ceará, em um trecho de 585 quilômetros, com 20 vagões.

Já a segunda viagem de teste, ocorreu entre os dias 11 e 12 deste mês, com o mesmo percurso. A carga foi destinada às granjas da região central do Estado.

A estimativa, com a conclusão das obras da malha ferroviária, de acordo com o governador do Estado, é de que a movimentação de grãos no Porto do Pecém seja dobrada.

“Para você ter uma ideia, o Tufi Daher Filho (diretor executivo de Infraestrutura e Logística da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN) me informou que vai começar a rodar o trem daqui a pouco com 100 vagões, cada vagão vai representar quatro carretas, então uma viagem desse trem vai representar 400 carretas”, ressaltou.

Transporte de pessoas na Transnordestina é possível, mas não é prioridade

Outra informação dada durante a vistoria das obras da Transnordestina foi de que há a possibilidade de que a malha transporte pessoas. Essa medida, entretanto, para o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, não é uma prioridade.

“Os nossos contratos de ferrovias sempre apresentam cláusulas que permitem esse compartilhamento de carga e passageiros. Entretanto, é claro que nós estamos focados aqui na carga, para que a gente possa fazer esse transporte da soja, do milho, de toda essa produção aqui para os portos”, destacou.

A opinião é compartilhada também pelo Ismael, da TLSA, que reforça que esse transporte de pessoas não está no planejamento da empresa, mas que caso haja o interesse do poder público, a TLSA “vai auxiliar o máximo possível”.

“Nós temos até uma obrigação contratual de que se houver interessados, temos previsto janelas operacionais para que possa ser feito o transporte de pessoas”.

Conheça o histórico da Transnordestina

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Empresas Elmano de Freitas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar