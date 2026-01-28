ANP marca vistoria em sonda da Petrobras na Margem Equatorial entre 9 e 13 de fevereiro

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) marcou uma vistoria remota da sonda afretada pela Petrobras para explorar a bacia Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, para entre os dias 9 e 13 de fevereiro, informou a agência. A auditoria da ANP é um dos passos para a liberação da volta da perfuração no local, após um incidente que interrompeu a operação no início de janeiro. O Ibama também aguarda explicações para liberar a retomada.

A sonda OND II, fretada da Foresea, interrompeu a operação no dia 4 de janeiro, após vazamento de fluído de perfuração, em incidente até hoje não esclarecido pela estatal. A previsão inicial era de que a sonda voltasse a operar em 15 dias. O incidente envolveu duas linhas auxiliares que conectam a sonda ao poço Morpho e, segundo a Petrobras, não causou dano ambiental, já que o fluido é biodegradável.