ANP marca vistoria em sonda da Petrobras na Margem Equatorial entre 9 e 13 de fevereiro
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) marcou uma vistoria remota da sonda afretada pela Petrobras para explorar a bacia Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, para entre os dias 9 e 13 de fevereiro, informou a agência.
A auditoria da ANP é um dos passos para a liberação da volta da perfuração no local, após um incidente que interrompeu a operação no início de janeiro. O Ibama também aguarda explicações para liberar a retomada.
A sonda OND II, fretada da Foresea, interrompeu a operação no dia 4 de janeiro, após vazamento de fluído de perfuração, em incidente até hoje não esclarecido pela estatal. A previsão inicial era de que a sonda voltasse a operar em 15 dias. O incidente envolveu duas linhas auxiliares que conectam a sonda ao poço Morpho e, segundo a Petrobras, não causou dano ambiental, já que o fluido é biodegradável.
Apesar do relatório sobre o incidente não ter sido enviado aos órgãos ambientais, técnicos da Petrobras têm se reunido frequentemente com a ANP para tentar liberar o trabalho da sonda o mais rápido possível, mas ainda não há previsão, segundo as fontes.
Em nota ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a estatal informou que "a atividade de perfuração do poço Morpho, na Margem Equatorial, será retomada após a conclusão do trabalho de inspeção das linhas, que está sendo feito na própria sonda na locação e os órgãos envolvidos estão acompanhando o processo."
Segundo a companhia, não há qualquer problema com a sonda ou com o poço, e ambos permanecem em total condição de segurança.