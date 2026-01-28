Dólar opera em queda: Trump, juros e agenda EUA no radar

Dólar opera em queda: Trump, juros e agenda EUA no radarO índice DXY da moeda americana ante seis pares desenvolvidos segue em baixa também, em dia de decisão sobre juros nos Estados Unidos e no Brasil
Resumo
Declaração de Trump sobre valor do dólar pressionou a moeda.
Índice DXY da moeda americana ante pares desenvolvidos está em baixa.
Dia de decisões de juros do Federal Reserve e do Copom.
Dólar futuro para fevereiro opera em alta.
Índice de Confiança da Indústria subiu em janeiro.
Amazon anuncia demissão de 16 mil funcionários nos EUA.
AT&T supera expectativas de lucro por ação no 4º trimestre.
O dólar volta a recuar no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 28, em um ajuste técnico após o fechamento anterior acima do valor do dólar futuro de fevereiro, que foi pressionado com maior intensidade na sessão eletrônica pela declaração do presidente dos EUA, Donald Trump, de que o dólar está em um "ótimo valor".
A moeda americana começou o dia cotado a R$ 5,19, mas já caiu 0,55% no dia, sendo cotado à R$ 5,173, por volta das 10h04 (horário de Brasília).
Entenda porquê o dólar está em baixa
O BBH avalia que o comentário de Trump sobre o dólar não é surpreendente, já que um dólar mais fraco se encaixa perfeitamente na estratégia do governo de revitalizar a atividade industrial dos EUA.
Além disso, o índice DXY da moeda americana ante seis pares desenvolvidos segue em baixa nesta super quarta de decisões de juros do Federal Reserve (16h), entrevista do presidente do Fed (16h30), e também anuncio do Copom, após o fechamento dos mercados.
Já o dólar futuro para fevereiro opera em alta nesta manha, alinhado ao viés positivo externo da moeda americana frente algumas das principais divisas emergentes ligadas a commodities, como peso mexicano, rublo e rand sul-africano..
Os juros futuros operam próximos aos ajustes da véspera, refletindo a queda do dólar à vista e a alta dos juros intermediários e longos dos Treasuries.
Na agenda do dia, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 3,5 pontos em janeiro em comparação a dezembro, para 96,1 pontos. Em médias móveis trimestrais, o ICI avançou 0,9 ponto, para 96,4 pontos, segundo a FGV.
No noticiário corporativo, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tinha conhecimento dos problemas de liquidez do Banco Master, mas evitou adotar medidas mais duras em seu último ano no comando do BC.
O BRB informou à CVM que o Banco Master transferiu ativos ao banco como compensação por carteiras problemáticas adquiridas, incluindo ativos originados pelo Will Bank. Segundo o BRB, esses ativos estão em processo de avaliação para verificar sua real condição e a adequação dos valores envolvidos.
Nos EUA, a Amazon anunciou nesta quarta-feira a eliminação de cerca de 16 mil postos de trabalho em diferentes áreas da companhia, como parte de um novo ajuste organizacional.
A AT&T lucrou US$ 3,79 bilhões no 4º trimestre de 2025, abaixo do ano anterior, mas superou as expectativas ao registrar lucro por ação ajustado de US$ 0,52, acima do consenso, de US$ 0,46.
