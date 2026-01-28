Dólar opera em queda: Trump, juros e agenda EUA no radar

A moeda americana começou o dia cotado a R$ 5,19, mas já caiu 0,55% no dia, sendo cotado à R$ 5,173, por volta das 10h04 (horário de Brasília) / Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Resumo Dólar à vista recua 0,55%, cotado a R$ 5,173.



Declaração de Trump sobre valor do dólar pressionou a moeda.



Índice DXY da moeda americana ante pares desenvolvidos está em baixa.



Dia de decisões de juros do Federal Reserve e do Copom.



Dólar futuro para fevereiro opera em alta.



Índice de Confiança da Indústria subiu em janeiro.



Amazon anuncia demissão de 16 mil funcionários nos EUA.



AT&T supera expectativas de lucro por ação no 4º trimestre. O dólar volta a recuar no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 28, em um ajuste técnico após o fechamento anterior acima do valor do dólar futuro de fevereiro, que foi pressionado com maior intensidade na sessão eletrônica pela declaração do presidente dos EUA, Donald Trump, de que o dólar está em um "ótimo valor".

A moeda americana começou o dia cotado a R$ 5,19, mas já caiu 0,55% no dia, sendo cotado à R$ 5,173, por volta das 10h04 (horário de Brasília). Entenda porquê o dólar está em baixa O BBH avalia que o comentário de Trump sobre o dólar não é surpreendente, já que um dólar mais fraco se encaixa perfeitamente na estratégia do governo de revitalizar a atividade industrial dos EUA. Além disso, o índice DXY da moeda americana ante seis pares desenvolvidos segue em baixa nesta super quarta de decisões de juros do Federal Reserve (16h), entrevista do presidente do Fed (16h30), e também anuncio do Copom, após o fechamento dos mercados.

Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo Já o dólar futuro para fevereiro opera em alta nesta manha, alinhado ao viés positivo externo da moeda americana frente algumas das principais divisas emergentes ligadas a commodities, como peso mexicano, rublo e rand sul-africano.. Os juros futuros operam próximos aos ajustes da véspera, refletindo a queda do dólar à vista e a alta dos juros intermediários e longos dos Treasuries.

Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO O BRB informou à CVM que o Banco Master transferiu ativos ao banco como compensação por carteiras problemáticas adquiridas, incluindo ativos originados pelo Will Bank. Segundo o BRB, esses ativos estão em processo de avaliação para verificar sua real condição e a adequação dos valores envolvidos. Nos EUA, a Amazon anunciou nesta quarta-feira a eliminação de cerca de 16 mil postos de trabalho em diferentes áreas da companhia, como parte de um novo ajuste organizacional.