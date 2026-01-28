Taxas de juros rondam estabilidade e dólar traz viés de baixa

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta quarta-feira, 28, com viés de baixa na esteira do dólar, com investidores à espera, no período da tarde, das decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, além da divulgação do Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2026 do Tesouro. A falta de agenda pela manhã tende a prejudicar a liquidez.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,565%, de 13,576% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 12,835%, de 12,865%, e o para janeiro de 2031 marcava 13,135%, de 13,148% no ajuste de terça-feira, 27.