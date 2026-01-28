SK Hynix registra ganhos em recordes em lucro e receita no 4º trimestre de 2025

A SK Hynix, segunda maior fabricante de chips de memória e fornecedora da Nvidia, registrou ganhos recordes no último trimestre de 2025, à medida que o boom global da inteligência artificial (IA) continuou a impulsionar a forte demanda por chips de memória, elevando os lucros dos principais fabricantes do setor. O lucro líquido para o período de outubro a dezembro disparou 90% em relação ao ano anterior, para 15,246 trilhões de won sul-coreano (cerca de US$ 10,66 bilhões), informou a empresa nesta quarta-feira, 28.

O número superou o recorde do trimestre anterior de 12,598 trilhões de won e as estimativas dos analistas de 13,989 trilhões de won em um consenso da FactSet.

A receita também atingiu um recorde trimestral, subindo 66% para 32,827 trilhões de won, enquanto o lucro operacional mais que dobrou para um recorde de 19,170 trilhões de won. Para o ano completo, a receita subiu 47% para 97,147 trilhões de won, com o lucro líquido mais que dobrando para 42,948 trilhões de won. O lucro operacional dobrou para um recorde de 47,206 trilhões de won, superando a estimativa de 43,530 trilhões de won da rival maior Samsung Electronics para 2025. Em meio à crescente demanda por chips de IA, a empresa disse no início deste mês que construiria uma fábrica de embalagem de chips de US$ 13 bilhões na Coreia do Sul até o final de 2027 para expandir sua capacidade de produção. Fonte: Dow Jones Newswires.