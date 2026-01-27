Voo Fortaleza-Madri mira no turismo e nos negócios

A explanação sobre as novidades da rota foram feitas pelo gerente de país da Iberia, Raphael de Lucca; e por Victor Moneo, diretor global de vendas da companhia / Crédito: Samuel Setubal

A nova conexão direta entre Fortaleza e Madri, operada pela Iberia, mal completou sua primeira semana e já apresenta um comportamento de mercado diferente do previsto pela própria companhia aérea. Com três frequências semanais e meta de se tornar diário até o fim de 2026, o voo tem presença maior de estrangeiros, sinalizando — ainda sem números detalhados da empresa — que a rota pode ter uma viabilidade mais rápida.

Para Raphael de Lucca, gerente de país da Iberia, esse fluxo de entrada é o principal indicador de sucesso para a sustentabilidade do voo.

A rota teve suas primeiras impressões relatadas por executivos em encontro realizado nesta terça-feira, 27 de janeiro, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado “Para os primeiros voos, esperávamos muito mais cearenses, e foi o que aconteceu. Mas nos surpreendemos com o número de espanhóis que vieram. Isso é um sinal positivo; seguindo assim, a ocupação dificilmente será um problema”, afirmou De Lucca. Expansão gradual e metas de assentos A Iberia trabalha com um cronograma de expansão escalonado. Atualmente com três frequências semanais, a companhia planeja subir para quatro em fevereiro e, posteriormente, cinco voos por semana.

Atingindo as metas no tempo hábil, a promessa é que o ano termine com a rota acontecendo diariamente. Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo A projeção da empresa é que o primeiro semestre de 2026 supere os 30 mil assentos ofertados para atingir o número de 55 mil ao fim do ano. Segundo ele, o Nordeste brasileiro vence a “disputa interna” por novas rotas devido à combinação de dimensão de mercado — e de território — e indicadores corporativos.

Embora o executivo espanhol tenha afirmado que os números seguem o previsto, a companhia optou por não abrir a porcentagem real de assentos ocupados nos primeiros voos. Sem esses dados, não foi possível mensurar se a viabilidade da rota depende exclusivamente da demanda orgânica. O Ceará além do “sol e praia” Um dos pontos centrais da estratégia da Iberia para manter o avião cheio é não mudar, mas ampliar como o Ceará é “vendido” na Europa.