Em assembleia, CNM elege membros que irão compor o Comitê Gestor do IBS

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) elegeu na manhã desta terça-feira, 27, em Assembleia-Geral, os 14 membros para compor o Comitê Gestor do IBS (CG-IBS). A entidade é responsável pela indicação dos nomes do grupo, que atuará na defesa dos municípios na gestão do novo sistema tributário nacional.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, lembrou que a entidade fez sugestões de alteração no texto da reforma tributária durante sua tramitação no Congresso, em favor dos municípios.