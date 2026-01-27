Em assembleia, CNM elege membros que irão compor o Comitê Gestor do IBS
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) elegeu na manhã desta terça-feira, 27, em Assembleia-Geral, os 14 membros para compor o Comitê Gestor do IBS (CG-IBS). A entidade é responsável pela indicação dos nomes do grupo, que atuará na defesa dos municípios na gestão do novo sistema tributário nacional.
O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, lembrou que a entidade fez sugestões de alteração no texto da reforma tributária durante sua tramitação no Congresso, em favor dos municípios.
"Esse é um momento que deveria ser muito comemorado por nós, pois há 35 anos se discutia uma Reforma Tributária que nunca aconteceu. O município não tinha autonomia financeira para trabalhar. Agora, pela primeira vez na história, vamos ter um espaço para discutir em igualdade com os Estados e a União", comemorou o líder do movimento municipalista.
Os 14 nomes escolhidos representam todas as regiões. Além dos titulares, há 28 suplentes. A lista completa pode ser acessada no seguinte endereço na internet: https://cnm.org.br/storage/noticias/2026/Links/lista%20de%20indicados%20CNM.pdf