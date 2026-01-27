Carney diz a Trump que mantém críticas feitas em Davos sobre coerção econômica

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que falou com o presidente dos EUA, Donald Trump, na segunda-feira, 26, e disse a ele que mantém as declarações feitas na semana passada, nas quais lançou um chamado à ação entre países de menor porte contra a coerção econômica. Seu discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, não citou explicitamente os EUA nem Trump, mas foi amplamente interpretado como uma crítica às políticas do presidente norte-americano de usar o poder econômico e militar dos EUA para alcançar objetivos geopolíticos. As declarações ofereceram um modelo para que outros países enfrentem esse tipo de pressão.

"Para ser absolutamente claro, e eu disse isso ao presidente, 'eu quis dizer o que disse em Davos'", afirmou Carney nesta terça-feira, antes de uma reunião do gabinete. "Era um conjunto mais amplo de questões, e o Canadá foi o primeiro país a compreender a mudança na política comercial dos EUA que ele iniciou, e estamos respondendo a isso."