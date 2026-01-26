Contratações para data center do TikTok são realizadas em Caucaia

Contratação será feita por empresa terceirizada para atuar em Caucaia. Interessados devem comparecer à Secretaria Municipal do Trabalho com currículo e documento oficial

A Secretaria Municipal do Trabalho (SMT) inicia, nesta segunda-feira, 26, a seleção de trabalhadores para atuar nas obras do data center da Omnia, em Caucaia, que está construindo para a cliente chinesa Bytedance, detentora do TikTok. A contratação é via empresa terceirizada.

Os interessados devem comparecer à sede da SMT, das 9 horas às 14 horas, portando currículo atualizado e documento oficial com foto para participação no processo seletivo.