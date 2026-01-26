Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Contratações para data center do TikTok são realizadas em Caucaia

Contratações para data center do TikTok são realizadas em Caucaia; veja cargos

Contratação será feita por empresa terceirizada para atuar em Caucaia. Interessados devem comparecer à Secretaria Municipal do Trabalho com currículo e documento oficial
Atualizado às Autor Isabella Pascoal
Autor
Isabella Pascoal Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Secretaria Municipal do Trabalho (SMT) inicia, nesta segunda-feira, 26, a seleção de trabalhadores para atuar nas obras do data center da Omnia, em Caucaia, que está construindo para a cliente chinesa Bytedance, detentora do TikTok. A contratação é via empresa terceirizada.

Os interessados devem comparecer à sede da SMT, das 9 horas às 14 horas, portando currículo atualizado e documento oficial com foto para participação no processo seletivo.

Informações sobre as atribuições oferecidas

Ao todo, estão sendo ofertadas 17 atribuições. Todas as vagas exigem experiência comprovada na função.

As ofertas incluem funções de:

  • Auxiliar de topografia
  • Eletricista automotivo
  • Eletricista com atuação em apoio de canteiro
  • Gredista
  • Laboratorista
  • Lubrificador
  • Operador de máquinas pesadas (esteira e motoniveladora)
  • Operador de motosserra
  • Operador de escavadeira; operador de motoniveladora
  • Operador de rolo compactador
  • Operador de trator de esteira
  • Operador de trator de pneus;
  • Pedreiro; técnico de meio ambiente
  • Técnico de qualidade
  • Topógrafo

Leia mais

Serviço – Seleção de trabalhadores para o Data Center

  • Quando: segunda-feira, 26 de janeiro, das 9 horas às 14 horas.
  • Onde: Secretaria Municipal do Trabalho (Rua 15 de Novembro, nº 1478 - Centro)

Voos do Brasil com destino aos EUA são cancelados devido a forte nevasca

 

  • Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    empresas EMPREGOS

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar