Contratações para data center do TikTok são realizadas em Caucaia; veja cargosContratação será feita por empresa terceirizada para atuar em Caucaia. Interessados devem comparecer à Secretaria Municipal do Trabalho com currículo e documento oficial
A Secretaria Municipal do Trabalho (SMT) inicia, nesta segunda-feira, 26, a seleção de trabalhadores para atuar nas obras do data center da Omnia, em Caucaia, que está construindo para a cliente chinesa Bytedance, detentora do TikTok. A contratação é via empresa terceirizada.
Os interessados devem comparecer à sede da SMT, das 9 horas às 14 horas, portando currículo atualizado e documento oficial com foto para participação no processo seletivo.
Informações sobre as atribuições oferecidas
Ao todo, estão sendo ofertadas 17 atribuições. Todas as vagas exigem experiência comprovada na função.
As ofertas incluem funções de:
- Auxiliar de topografia
- Eletricista automotivo
- Eletricista com atuação em apoio de canteiro
- Gredista
- Laboratorista
- Lubrificador
- Operador de máquinas pesadas (esteira e motoniveladora)
- Operador de motosserra
- Operador de escavadeira; operador de motoniveladora
- Operador de rolo compactador
- Operador de trator de esteira
- Operador de trator de pneus;
- Pedreiro; técnico de meio ambiente
- Técnico de qualidade
- Topógrafo
Leia mais
Serviço – Seleção de trabalhadores para o Data Center
- Quando: segunda-feira, 26 de janeiro, das 9 horas às 14 horas.
- Onde: Secretaria Municipal do Trabalho (Rua 15 de Novembro, nº 1478 - Centro)
Voos do Brasil com destino aos EUA são cancelados devido a forte nevasca
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado