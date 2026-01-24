Escudo ou gatilho? Papel da IA na próxima crise financeira ainda é incerto

O relógio marca 10h32 em uma segunda-feira qualquer. Um algoritmo de inteligência artificial interpreta de maneira pessimista um relatório de um grande banco. Em 0,3 segundo, vende bilhões de dólares em ações. Outros 200 algoritmos detectam o movimento e fazem o mesmo. A porta de saída fica estreita e, às 10h33, o mercado global está em queda livre. Às 10h35, quando os humanos entendem o que aconteceu, já é tarde: trilhões de dólares evaporaram. Seria esse cenário factível? Especialistas ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) divergem. Enquanto alguns veem a IA como potencial aceleradora de movimentos de manada, outros defendem que a velocidade do sistema pode atuar como arma de defesa, com algoritmos capazes de detectar riscos mais rapidamente do que qualquer humano. Por essa lógica, uma crise como a descrita acima não aconteceria.

Saber se a IA será escudo ou gatilho de uma nova crise financeira global dependerá do cuidado e da supervisão humana. Disso ninguém discorda. Mas ainda há pontos cegos nesse processo.

Para o professor André Filipe Batista, especialista em ciência de dados e coordenador do Centro de Ciência de Dados do Insper, a próxima crise financeira, na era da IA, tende a ter três características centrais: velocidade, opacidade e interconexão algorítmica. "O mercado financeiro já é rápido por natureza. Com a IA tomando decisões automatizadas, a transição de uma preocupação para um estado de pânico pode acontecer em segundos", afirma, sobre a questão da velocidade, que se mostra crucial no mercado financeiro, no confronto com outros segmentos. A segunda característica é a opacidade dos modelos, o chamado problema da caixa-preta. "Alguns chamam de 'caixa cinza', porque ainda se entendem os mecanismos matemáticos, mas a explicabilidade é complexa. Em uma crise, essa falta de transparência pode ser fatal", explica.

O terceiro ponto é a homogeneização das estratégias. Fundos diferentes podem usar modelos semelhantes, treinados com bases de dados parecidas. Diante de um mesmo sinal, todos correm para a mesma porta, provocando um efeito de manada que afeta a liquidez do mercado. "Assim, a crise disparada pela IA seria uma crise informacional", afirma Batista. Deepfakes e notícias sintéticas O cenário se agrava com a proliferação de deepfakes e notícias sintéticas. Vídeos falsos de CEOs, autoridades ou líderes políticos podem circular em minutos, influenciando investidores humanos e sistemas automatizados. Quando se descobre que era falso, o estrago já foi feito.

A executiva Ticiana Amorim, CEO da Aarin, hub especializado em Pix e embedded finance do grupo Bradesco, acrescenta outro elemento: a possibilidade de a própria IA estar no centro de uma nova bolha financeira. "Existe hoje uma hipervalorização de empresas de IA semelhante ao que vimos na bolha das pontocom. Investe-se bilhões em data centers e infraestrutura sem que ainda se conheça claramente a margem de lucro real dessas operações", afirma. Para ela, a próxima crise tende a ser menos óbvia no início e muito mais rápida na propagação, devido às automações e à circulação acelerada de informações. Há ainda o risco de tratar a IA como fonte de verdade, quando ela é apenas uma ferramenta de interpretação de dados.

"As pessoas perguntam coisas à IA e tomam a resposta como verdade absoluta. No mercado financeiro, isso é especialmente perigoso", diz, lembrando que as crises são sempre inéditas e que os modelos, por definição, se baseiam no passado. Nesse sentido, o evento realmente disruptivo costuma ser aquele que não está nos dados, como descreve a teoria do Cisne Negro, de Nassim Taleb. Foi o caso da crise deflagrada pela covid-19, em 2020. Segundo Batista, se os modelos forem treinados em períodos de estabilidade, podem subestimar eventos extremos, criando uma falsa sensação de segurança e levando a decisões de superalavancagem, em um cenário que lembra, de forma ampliada e acelerada, a crise de 2008.