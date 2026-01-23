Caso Master: Deputado pede para PGR investigar Ibaneis e buscar bloqueio de bens de governador

O deputado distrital Fábio Felix (PSOL) pediu ao Ministério Público Federal para investigar o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e buscar o bloqueio de bens do político por conta do escândalo do Banco Master. Procurado, Ibaneis não comentou. Conforme o Estadão revelou, o banqueiro Daniel Vorcaro afirmou à Polícia Federal que conversou com Ibaneis sobre a venda do Master ao Banco de Brasília (BRB), inclusive em sua casa. Ibaneis confirmou que se reuniu com Vorcaro, mas negou ter tratado sobre a negociação.

A revelação levou a oposição a protocolar um pedido de impeachment na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Fábio Felix, que é líder do PSOL no legislativo distrital, acionou a Procuradoria-Geral da República por meio de uma representação.