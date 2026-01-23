Carnaval: 6 destinos lideram nas buscas dos fortalezenses

A informação foi divulgada pela Guanabara, que orientou que os passageiros devem realizar as compras das passagens rodoviárias antecipadamente

Com a proximidade do Carnaval , que neste ano acontece entre os dias 14 e 18 de fevereiro, Recife, Salvador, João Pessoa, Parnaíba, Camocim e Jericoacoara estão entre os destinos mais buscados pelos fortalezenses para o período de folia.

A informação foi divulgada pela empresa de ônibus Guanabara, que orientou que os passageiros da capital cearense devem realizar as compras das passagens antecipadamente .

“O feriado carnavalesco é tradicionalmente marcado por intenso fluxo de foliões e turistas, resultando em aumento significativo no número de viagens, especialmente nos dias que antecedem e sucedem à data oficial da festa”, destacou a empresa.

A medida, segundo o exposto, “busca garantir disponibilidade de lugares e ampliar as opções de horários em um dos períodos de maior demanda do transporte intermunicipal e interestadual no País”.