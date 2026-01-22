Carnaval deve movimentar R$ 18,6 bilhões, um crescimento 10% em 2026

Carnaval deve movimentar R$ 18,6 bilhões, um crescimento 10% em 2026Segundo pesquisa da Fecomércio-SP setores mais beneficiados devem ser os de transporte aéreo e rodoviário, hospedagem, locação de veículos, alimentação e entretenimento
O Carnaval de 2026 deve representar um impacto na economia brasileira de R$ 18,6 bilhões apenas no mês de fevereiro. O resultado representaria um crescimento de 10% em relação a período equivalente do ano passado.
As estimativas são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP). Em caso de confirmação da projeção, este será o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica em 2011, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo o Ministério do Turismo, o desempenho é sustentado pelo aumento da renda, pela geração de empregos e pela desaceleração da inflação, que fortalecem o consumo e estimulam as viagens pelo País. Entre os setores que devem ser mais beneficiados no período, destacam-se os segmentos de transporte aéreo e rodoviário, hospedagem, locação de veículos, alimentação e entretenimento.
O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, afirma que a expectativa é de que a festa consolide o bom momento do setor e gere oportunidades em todas as regiões do país. “Esses R$ 18,6 bilhões projetados mostram a força do Carnaval como indutor do turismo e do desenvolvimento econômico. É um período que movimenta milhões de brasileiros, gera emprego, renda e fortalece os pequenos e médios negócios, além de valorizar nossa cultura e os destinos nacionais”, pontuou o ministro.
Além dos grandes deslocamentos, as viagens regionais e de curta distância também contribuem para beneficiar hotéis, pousadas, bares, restaurantes, guias de turismo e prestadores de serviços em destinos urbanos e litorâneos. “O empresário do Turismo pode se beneficiar do potencial aumento de receita nessa esteira do segmento de lazer, que começa em dezembro e se estende até o carnaval”, destacou o presidente do Conselho de Turismo da Fecomércio-SP, Guilherme Dietze.
Sobre os principais destinos, um levantamento da plataforma Booking.com aponta Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG) liderando as preferências dos viajantes, o que contempla diferentes perfis de público, de quem busca praia, calor e grandes festas até quem quer aproveitar a folia urbana. Já entre os turistas internacionais, vale destacar cidades como Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), como alguns dos principais destinos.
