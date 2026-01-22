Carnaval deve movimentar R$ 18,6 bilhões, um crescimento 10% em 2026

Carnaval deve movimentar tanto festas urbanas quanto grandes festejos em praias / Crédito: FERNANDA BARROS

O Carnaval de 2026 deve representar um impacto na economia brasileira de R$ 18,6 bilhões apenas no mês de fevereiro. O resultado representaria um crescimento de 10% em relação a período equivalente do ano passado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

As estimativas são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP). Em caso de confirmação da projeção, este será o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica em 2011, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).