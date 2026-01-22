Will Bank: como ficam cartão, dívidas, salários e pagamentos

￼O Will Bank tem cerca de R$ 6,5 bilhões em depósitos que entram na conta do FGC / Crédito: AURÉLIO ALVES

Liquidação do Will Bank: como faço com pagamentos, dívidas e boletos? A primeira medida recomendada pelas autoridades reguladoras diz respeito à manutenção dos pagamentos. Embora o aplicativo e os cartões do banco tenham sido bloqueados, as dívidas contraídas pelos clientes permanecem válidas contratualmente.

Como o sistema da instituição está instável, muitos usuários relatam dificuldade para emitir boletos. Nestes casos, a orientação é aguardar a divulgação dos canais oficiais que serão estabelecidos pelo liquidante nomeado pelo Banco Central. "Havendo dificuldade de pagamento, o cliente deve acompanhar comunicados oficiais e documentar formalmente as tentativas de quitação", complementa Roberto. Reinaldo Domingos, mestre em Educação Financeira, reforça que, no entanto, não há motivo para desespero, e, neste cenário inicial, o consumidor não deve ser protestado. O "mais importante é acompanhar as informações oficiais que serão divulgadas".

Veja um resumo do que fazer se você for cliente do Will Bank O que houve com o Will bank? Veja o que fazer se você tem dinheiro no banco

Para quem possui saldo em conta-corrente ou aplicações financeiras com Recibos de Depósitos Bancário (RDBs) e Certificado de Depósito Bancário (CDBs), o cenário é de segurança garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).