PIB dos EUA tem alta anualizada de 4,4% no 3º trimestre de 2025, mostra 2ª leitura

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos teve alta anualizada de 4,4% no terceiro trimestre de 2025, de acordo com a segunda estimativa do Departamento de Comércio do país, publicada nesta quinta-feira, 22.

Devido à recente paralisação do governo dos EUA, esse relatório atualizado para o terceiro trimestre de 2025 substitui a divulgação da terceira estimativa originalmente prevista para 19 de dezembro de 2025, informou o departamento.

A primeira leitura, publicada em dezembro, após o shutdown do governo norte-americano, constou alta de 4,3% para o período - e analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam o mesmo avanço para a segunda leitura.

