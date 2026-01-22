Cade aprova joint venture entre Petrobras e subsidiária da Lightsource

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Petrobras de 49,99% das subsidiárias da Lightsource bp no Brasil. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), será estruturada como uma joint venture - com gestão compartilhada entre as duas empresas no segmento de energias renováveis onshore.