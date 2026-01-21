BC decreta liquidação do Will Bank, banco digital do grupo Master

O Will Bank é o banco digital do grupo Master / Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Banco Central (BC) decretou, nesta quarta-feira, 21, a liquidação do Will Bank, banco digital do grupo Master. Com a ação, a instituição é retirada do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e tem suas atividades interrompidas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Além disso, conforme a autoridade financeira, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição.

O regime especial, entretanto, mostrou-se inviável após nessa segunda-feira, 19, a instituição descumprir sua grade de pagamentos junto à Mastercard, sendo, em seguida, bloqueada desse arranjo de pagamento. "Assim, tornou-se inevitável a liquidação extrajudicial da Will Financeira, em razão do comprometimento da sua situação econômico-financeira, da sua insolvência e do vínculo evidenciado pelo exercício do poder de controle do Banco Master S.A., já sob liquidação extrajudicial", destacou. Confira abaixo a nota do Banco Central na íntegra O Banco Central decretou hoje, 21 de janeiro de 2026, a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, controlada pelo Banco Master Múltiplo S/A, o qual vem operando sob Regime Especial de Administração Temporária (RAET) no contexto da liquidação extrajudicial do Banco Master S/A, decretada em 18 de novembro de 2025.

O Conglomerado Master era classificado como de crédito diversificado, porte pequeno e enquadrado no segmento S3 da regulação prudencial, tendo como instituição líder o Banco Master S/A. O conglomerado detinha 0,57% do ativo total e 0,55% das captações totais do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Na ocasião da decretação da liquidação extrajudicial do Banco Master, entendeu-se adequada e aderente ao interesse público a imposição do RAET ao Master Múltiplo S/A, ante a possibilidade de uma solução que preservasse o funcionamento de sua controlada Will Financeira. Tal solução, contudo, não se mostrou viável, verificando-se no dia 19 de janeiro de 2026 o descumprimento pela Will Financeira da grade de pagamentos com o arranjo de pagamentos Mastercard (Mastercard Brasil Soluções de Pagamentos Ltda.) e o consequente bloqueio de sua participação nesse arranjo.