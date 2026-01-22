Ibama abre processo seletivo com 20 vagas espalhadas pelo Brasil

Ibama abre processo seletivo com 20 vagas espalhadas pelo BrasilCom cenário de crise climática e ocorrência de incêndios florestais no País, Ibama inicia concurso para vaga de supervisor estadual de Manejo Integrado do Fogo
Foram abertas 20 vagas para o cargo de supervisor estadual de Manejo Integrado do Fogo pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
O processo seletivo abrange diferentes estados do Brasil, incluindo o Ceará que terá provimento de uma vaga em Fortaleza.
O certame leva em consideração o cenário climático atual e a necessidade de promover ações de prevenção à ocorrência de incêndios florestais no País.
Sobre o cargo, atribuições e remuneração
As atribuições do supervisor são de auxiliar a equipe técnica do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) na elaboração, execução e monitoramento das ações relacionadas ao manejo integrado do fogo.
Além disso, executar atividades técnico-administrativas correlatas, em articulação com a equipe técnica local.
A remuneração do cargo é de R$ 5.676,00 de acordo com o edital.
Lista completa das vagas e suas locações
- AC – Acre: Uma vaga no município de Rio Branco com inscrições de 09 a 11/02/2026, de 09 às 12h, na Superintendência do Ibama no Acre – Rua Veterano Manoel de Barros, nº 320, Jardim Nazle, Abraão Alab, Rio Branco/AC
- AM – Amazonas: Uma vaga no município de Manaus, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 05 a 06/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama no Amazonas, Avenida Ministro João Gonçalves de Souza, s/n, Km 01, BR-319, Distrito Industrial I, Manaus/AM.
- AP – Amapá: Uma vaga no município de Macapá, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 11 a 12/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama no Amapá, Rua Hamilton Silva, nº 1.570, Bairro Santa Rita, Macapá/AP.
- BA – Bahia: Uma vaga no município de Salvador, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 19 a 20/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama na Bahia, 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, nº 160, 1º andar, Salvador/BA.
- CE – Ceará: Uma vaga no município de Fortaleza, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 11 a 12/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama no Ceará, Avenida Visconde do Rio Branco, nº 3900, Bairro de Fátima, Fortaleza/CE.
- GO – Goiás: Uma vaga no município de Minaçu, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 11 a 12/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama em Goiás, Rua 229, nº 95, Setor Leste Universitário, Goiânia/GO.
- MA – Maranhão: Uma vaga no município de São Luís, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 19 a 20/02/2026, de 09 às 11h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama no Maranhão, Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 16, Bairro Bequimão, São Luís/MA.
- MG – Minas Gerais: Uma vaga no município de Belo Horizonte, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 19 a 20/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama em Minas Gerais, Avenida do Contorno, nº 8.121, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG.
- MS – Mato Grosso do Sul: Uma vaga no município de Corumbá, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 19 a 20/02/2026, de 09 às 11h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama em Mato Grosso do Sul, Rua Euclides da Cunha, nº 975, Centro, Campo Grande/MS.
- MT – Mato Grosso (Cuiabá): Uma vaga no município de Cuiabá, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 05 a 06/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama no Mato Grosso, Avenida Rubens de Mendonça, nº 5350, Bairro Morada da Serra, Cuiabá/MT.
- MT – Mato Grosso (Barra do Garças): Uma vaga no município de Barra do Garças, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 05 a 06/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Unidade Técnica do Ibama em Barra do Garças, Rua Padre Cobalchini, nº 176, Setor Sul II, Barra do Garças/MT.
- PA – Pará: Uma vaga no município de Santarém, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 19 a 20/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Gerência Executiva do Ibama em Santarém, Avenida Tapajós, nº 2.267, Bairro Laguinho, Santarém/PA.
- PE – Pernambuco: Uma vaga no município de Serra Talhada, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 11 a 12/02/2026, de 10 às 12h e de 14 às 17h, na Base da BRIF Serra Talhada, Estação Experimental Lauro Ramos Bezerra (IPA), Fazenda Saco, s/n, Zona Rural, Serra Talhada/PE.
- PI – Piauí: Uma vaga no município de Teresina, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 19 a 20/02/2026, de 09 às 11h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama no Piauí, Avenida Homero Castelo Branco, nº 2240, Bairro Horto Florestal, Teresina/PI.
- PR – Paraná: Uma vaga no município de Curitiba, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 09 a 11/02/2026, de 10 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama no Paraná, Rua Carlos Pioli, nº 133, Bairro Bom Retiro, Curitiba/PR.
- RJ – Rio de Janeiro: Uma vaga no município do Rio de Janeiro, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 11 a 12/02/2026, de 10 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama no Rio de Janeiro, Praça XV de Novembro, nº 42, Centro, Rio de Janeiro/RJ.
- RO – Rondônia: Uma vaga no município de Porto Velho, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 19 a 20/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama em Rondônia, Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3559, Bairro Costa e Silva, Porto Velho/RO.
- RR – Roraima: Uma vaga no município de Boa Vista, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 12 a 13/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama em Roraima, Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 4.358, Bairro Aeroporto, Boa Vista/RR.
- SP – São Paulo: Uma vaga no município de Avaí, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 11 a 12/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Unidade Técnica do Ibama em Ribeirão Preto, Rua Álvares Cabral, nº 576, 2º andar, Centro, Ribeirão Preto/SP.
- TO – Tocantins: Uma vaga no município de Palmas, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 19 e 20/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama em Tocantins, Quadra 402 Sul, Avenida Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 06-A, Plano Diretor Sul, Palmas/TO.