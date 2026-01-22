Ibama abre processo seletivo com 20 vagas espalhadas pelo Brasil

A remuneração do cargo de supervisor estadual de Manejo Integrado do Fogo pelo Ibama é de R$ 5.676,00 de acordo com o edital / Crédito: Divulgação/Ibama

O certame leva em consideração o cenário climático atual e a necessidade de promover ações de prevenção à ocorrência de incêndios florestais no País.