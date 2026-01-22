Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibama abre processo seletivo com 20 vagas espalhadas pelo Brasil

Com cenário de crise climática e ocorrência de incêndios florestais no País, Ibama inicia concurso para vaga de supervisor estadual de Manejo Integrado do Fogo
Isabella Pascoal
Isabella Pascoal
Notícia

Foram abertas 20 vagas para o cargo de supervisor estadual de Manejo Integrado do Fogo pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O processo seletivo abrange diferentes estados do Brasil, incluindo o Ceará que terá provimento de uma vaga em Fortaleza.

O certame leva em consideração o cenário climático atual e a necessidade de promover ações de prevenção à ocorrência de incêndios florestais no País.

Sobre o cargo, atribuições e remuneração

As atribuições do supervisor são de auxiliar a equipe técnica do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) na elaboração, execução e monitoramento das ações relacionadas ao manejo integrado do fogo.

Além disso, executar atividades técnico-administrativas correlatas, em articulação com a equipe técnica local.

A remuneração do cargo é de R$ 5.676,00 de acordo com o edital.

Lista completa das vagas e suas locações

  • AC – Acre: Uma vaga no município de Rio Branco com inscrições de 09 a 11/02/2026, de 09 às 12h, na Superintendência do Ibama no Acre – Rua Veterano Manoel de Barros, nº 320, Jardim Nazle, Abraão Alab, Rio Branco/AC
  • AM – Amazonas: Uma vaga no município de Manaus, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 05 a 06/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama no Amazonas, Avenida Ministro João Gonçalves de Souza, s/n, Km 01, BR-319, Distrito Industrial I, Manaus/AM.
  • AP – Amapá: Uma vaga no município de Macapá, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 11 a 12/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama no Amapá, Rua Hamilton Silva, nº 1.570, Bairro Santa Rita, Macapá/AP.
  • BA – Bahia: Uma vaga no município de Salvador, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 19 a 20/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama na Bahia, 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, nº 160, 1º andar, Salvador/BA.
  • CE – Ceará: Uma vaga no município de Fortaleza, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 11 a 12/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama no Ceará, Avenida Visconde do Rio Branco, nº 3900, Bairro de Fátima, Fortaleza/CE.
  • GO – Goiás: Uma vaga no município de Minaçu, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 11 a 12/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama em Goiás, Rua 229, nº 95, Setor Leste Universitário, Goiânia/GO.
  • MA – Maranhão: Uma vaga no município de São Luís, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 19 a 20/02/2026, de 09 às 11h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama no Maranhão, Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 16, Bairro Bequimão, São Luís/MA.
  • MG – Minas Gerais: Uma vaga no município de Belo Horizonte, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 19 a 20/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama em Minas Gerais, Avenida do Contorno, nº 8.121, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG.
  • MS – Mato Grosso do Sul: Uma vaga no município de Corumbá, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 19 a 20/02/2026, de 09 às 11h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama em Mato Grosso do Sul, Rua Euclides da Cunha, nº 975, Centro, Campo Grande/MS.
  • MT – Mato Grosso (Cuiabá): Uma vaga no município de Cuiabá, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 05 a 06/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama no Mato Grosso, Avenida Rubens de Mendonça, nº 5350, Bairro Morada da Serra, Cuiabá/MT.
  • MT – Mato Grosso (Barra do Garças): Uma vaga no município de Barra do Garças, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 05 a 06/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Unidade Técnica do Ibama em Barra do Garças, Rua Padre Cobalchini, nº 176, Setor Sul II, Barra do Garças/MT.
  • PA – Pará: Uma vaga no município de Santarém, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 19 a 20/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Gerência Executiva do Ibama em Santarém, Avenida Tapajós, nº 2.267, Bairro Laguinho, Santarém/PA.
  • PE – Pernambuco: Uma vaga no município de Serra Talhada, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 11 a 12/02/2026, de 10 às 12h e de 14 às 17h, na Base da BRIF Serra Talhada, Estação Experimental Lauro Ramos Bezerra (IPA), Fazenda Saco, s/n, Zona Rural, Serra Talhada/PE.
  • PI – Piauí: Uma vaga no município de Teresina, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 19 a 20/02/2026, de 09 às 11h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama no Piauí, Avenida Homero Castelo Branco, nº 2240, Bairro Horto Florestal, Teresina/PI.
  • PR – Paraná: Uma vaga no município de Curitiba, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 09 a 11/02/2026, de 10 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama no Paraná, Rua Carlos Pioli, nº 133, Bairro Bom Retiro, Curitiba/PR.
  • RJ – Rio de Janeiro: Uma vaga no município do Rio de Janeiro, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 11 a 12/02/2026, de 10 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama no Rio de Janeiro, Praça XV de Novembro, nº 42, Centro, Rio de Janeiro/RJ.
  • RO – Rondônia: Uma vaga no município de Porto Velho, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 19 a 20/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama em Rondônia, Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3559, Bairro Costa e Silva, Porto Velho/RO.
  • RR – Roraima: Uma vaga no município de Boa Vista, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 12 a 13/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama em Roraima, Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 4.358, Bairro Aeroporto, Boa Vista/RR.
  • SP – São Paulo: Uma vaga no município de Avaí, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 11 a 12/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Unidade Técnica do Ibama em Ribeirão Preto, Rua Álvares Cabral, nº 576, 2º andar, Centro, Ribeirão Preto/SP.
  • TO – Tocantins: Uma vaga no município de Palmas, para o cargo de Supervisor Estadual de Manejo Integrado do Fogo, com inscrições de 19 e 20/02/2026, de 09 às 12h e de 14 às 17h, na Superintendência do Ibama em Tocantins, Quadra 402 Sul, Avenida Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 06-A, Plano Diretor Sul, Palmas/TO.

    Concursos EMPREGOS

