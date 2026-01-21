Azul tem alta de 4% no número de passageiros em 2025 ante 2024, para 31,7 milhões
Azul embarcou em 2025 mais de 31,7 milhões de passageiros em suas aeronaves, tanto em rotas domésticas quanto internacionais, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), uma alta de cerca de 4% em relação a um ano antes. Segundo a empresa de aviação, esse número representa um recorde histórico de clientes transportados. O incremento de um ano para o outro foi de 1,2 milhão de passageiros, o que corresponde a quase 9 mil voos com aeronaves Embraer 195-E2 lotados.
O segmento internacional teve um aumento de 28,1% em um ano, totalizando 1,52 milhão de clientes em voos para fora do Brasil. Já o mercado doméstico cresceu 3%, para 30,21 milhões de passageiros.
Em assentos oferecidos, a companhia registrou leve alta de 1,3%, a 39,44 milhões de lugares em 2025, enquanto a taxa de ocupação passou de 81,5% em 2024 para 83,3% no ano passado, segundo a Anac.
Para o presidente da Azul, Abhi Shah, os números demonstram que a companhia está no "caminho certo no processo de otimização e reestruturação, com a operação cada vez mais eficiente, sem perder a qualidade."
Entre as rotas da Azul, figuram entre as de maior movimento em 2025: Recife (PE) para Campinas (SP); Recife até Guarulhos (SP); Campinas a Confins (MG); Porto Alegre (RS) até Campinas; e Recife para Confins, nesta ordem.