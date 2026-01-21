Azul tem alta de 4% no número de passageiros em 2025 ante 2024, para 31,7 milhões

Azul embarcou em 2025 mais de 31,7 milhões de passageiros em suas aeronaves, tanto em rotas domésticas quanto internacionais, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), uma alta de cerca de 4% em relação a um ano antes. Segundo a empresa de aviação, esse número representa um recorde histórico de clientes transportados. O incremento de um ano para o outro foi de 1,2 milhão de passageiros, o que corresponde a quase 9 mil voos com aeronaves Embraer 195-E2 lotados.

O segmento internacional teve um aumento de 28,1% em um ano, totalizando 1,52 milhão de clientes em voos para fora do Brasil. Já o mercado doméstico cresceu 3%, para 30,21 milhões de passageiros.