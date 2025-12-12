Ibama libera licença para operação-teste da Transnordestina

Transnordestina ligará o Piauí e Pernambuco ao Porto do Pecém, no Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama), emitiu nesta quinta-feira, 11, Licença de Operação autorizando o início da fase de testes da Ferrovia Transnordestina, no trecho entre Paes Landim (PI) até Acopiara, no Ceará, totalizando um percurso de 671,5km. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Outra condicionante citada no documento prevê que a empresa responsável pela construção e operação da Transnordestina deve apresentar, até novembro do ano de 2026, "relatório contendo o levantamento de processos erosivos, estabilidade de taludes e recuperação de jazidas, bota-fora e APPs, e Plano de recuperação dos passivos ambientais e das erosões identificadas". Antes disso, em julho do próximo ano, o Ibama estabeleceu que a TLSA deve apresentar "relatório contendo o levantamento das informações das drenagens naturais e corpos hídricos interceptados pelo empreendimento". Vale citar também a exigência da implantação de passagens em nivel de fauna sobre trilhos, ou seja canaletas para quelônios (tartarugas e seus parentes mais próximos), nos locais da linha férrea que concentrarem mortes desses animais.



Novos lotes Nesta quinta-feira, 11, já haviam sido assinadas as ordens de serviços para a construção dos Lotes 9 e 10 da Ferrovia Transnordestina, no valor de R$ 942 milhões. O início da construção é para concluir a primeira fase da linha férrea e os trechos vão ligar Baturité a Aracoiaba (Lote 9, com 46 km) e Aracoiaba a Caucaia (Lote 10, com 51 km), passando pelo Maciço de Baturité, e concluem a Fase 1 da ferrovia. Conforme o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a expectativa é que cada lote gere mil empregos, totalizando 2 mil postos de trabalho.