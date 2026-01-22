Agência do Bradesco em Aratuba encerra suas atividades

O Bradesco tem promovido mudanças em seu modelo de atendimento, além de adequação de seu tamanho físico e unificação de agências (Foto: Aurelio Alves/O POVO) / Crédito: Aurelio Alves/O POVO

A agência Bradesco em Aratuba, município serrano no Maciço de Baturité, Ceará, terá seus serviços encerrados a partir de fevereiro de 2026. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As contas ligadas ao posto de atendimento em Aratuba serão redirecionadas para a agência 704 em Aracoiaba, localizada na avenida Comendador Eugênio de Castro e Silva, nº1, centro Aracoiaba, a 37 km da unidade original.

Os clientes da região continuam tendo acesso aos principais serviços bancários por meio das unidades do Bradesco Expresso, rede de correspondentes bancários do banco disponíveis em estabelecimentos comerciais.

Agência em Viçosa também encerra os serviços Em nota ao O POVO, o Bradesco também informou que está previsto para março o encerramento da agência 727, em Viçosa do Ceará. O direcionamento das contas será para a agência 726, em Tianguá, localizada a aproximadamente 26 km de distância. Na Rua Deputado Manoel Francisco, nº 565, no Centro do município.