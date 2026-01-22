Agência do Bradesco em Aratuba encerra suas atividades em fevereiroApós o fechamento do posto de atendimento, os clientes terão suas contas redirecionadas para uma agência em Aracoiaba, saiba mais
A agência Bradesco em Aratuba, município serrano no Maciço de Baturité, Ceará, terá seus serviços encerrados a partir de fevereiro de 2026.
As contas ligadas ao posto de atendimento em Aratuba serão redirecionadas para a agência 704 em Aracoiaba, localizada na avenida Comendador Eugênio de Castro e Silva, nº1, centro Aracoiaba, a 37 km da unidade original.
Os clientes da região continuam tendo acesso aos principais serviços bancários por meio das unidades do Bradesco Expresso, rede de correspondentes bancários do banco disponíveis em estabelecimentos comerciais.
Estes funcionam em horário ampliado ao das agências, além dos canais digitais pelo aplicativo e internet banking.
Leia mais
De acordo com o banco, o Bradesco tem promovido algumas mudanças em seu modelo de atendimento, transformando parte de suas agências em unidades de negócio.
Este é um processo que está sendo adotado após uma análise de que 98% do total de operações feitas pelos clientes acontecem por meio dos canais digitais.
Por isso, algumas agências passam por uma adequação do seu tamanho físico e outras por uma unificação.
Agência em Viçosa também encerra os serviços
Em nota ao O POVO, o Bradesco também informou que está previsto para março o encerramento da agência 727, em Viçosa do Ceará.
O direcionamento das contas será para a agência 726, em Tianguá, localizada a aproximadamente 26 km de distância. Na Rua Deputado Manoel Francisco, nº 565, no Centro do município.
Nota do Bradesco
“O Posto de Atendimento Aratuba será encerrada em fevereiro. As contas dos clientes serão direcionadas para a agência 704 - Aracoiaba localizada na Av. Comendador Eugênio C. e Silva, nº1, centro Araçoiaba, 37 km de distância. Além do movimento mencionado, está previsto para março o encerramento da agência 727 – Viçosa do Ceará, com direcionamento das contas para a agência 726 – Tianguá, localizada a aproximadamente 26 km de distância. Na Rua Deputado Manoel Francisco, nº 565 – Centro Tianguá/CE.
Os Clientes da região continuam tendo acesso aos principais serviços bancários através das unidades do Bradesco Expresso, rede de correspondentes bancários do banco disponíveis em estabelecimentos comerciais e que funcionam em horário ampliado ao das agências, além dos canais digitais do Bradesco, pelo aplicativo e internet banking.
O Bradesco tem promovido algumas mudanças em seu modelo de atendimento, transformando parte de suas agências em unidades de negócio. Este é um processo que vem sendo adotado há algum tempo, visto que atualmente 98% do total de operações feitas pelos clientes do banco acontecem por meio dos canais digitais. Dentro desse processo, algumas agências passam por uma adequação do seu tamanho físico e outras por uma unificação.
Os clientes são redirecionados para agências próximas à região e continuam tendo acesso aos principais serviços bancários através das unidades do Bradesco Expresso, rede de correspondentes bancários do banco disponíveis em estabelecimentos comerciais e que funcionam em horário ampliado ao das agências, além dos canais digitais do Bradesco, pelo aplicativo e internet banking”.