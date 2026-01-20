CEO da Amazon diz que tarifas de Trump começaram a impactar os preços

O CEO da Amazon, Andy Jassy, disse nesta terça-feira, 20, que as tarifas abrangentes do presidente dos EUA, Donald Trump, estão começando a se refletir no preço de alguns itens, à medida que os vendedores avaliam como absorver o impacto dos custos adicionais.

"Então você começa a ver algumas das tarifas se infiltrando em alguns dos preços, alguns dos itens, e você vê que alguns vendedores estão decidindo repassar esses custos mais altos aos consumidores na forma de preços mais altos, alguns estão decidindo absorvê-los para impulsionar a demanda e alguns estão fazendo algo intermediário", disse Jassy em entrevista à CNBC. "Acho que você está começando a ver mais desse impacto", acrescentou.